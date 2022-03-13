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    Уряд виділив 4 млрд грн на харчування української армії

    В Україні триває 18-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією. - Уряд виділив 4 млрд грн на харчування української армії
    В Україні триває 18-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
    фото з відкритих джерел

    Кошти виділено з резервного фонду державного бюджету

    Кабінет міністрів виділив 3,92 млрд грн для забезпечення харчування військовослужбовців Збройних сил України. Відповідне рішення ухвалив уряд 11 березня, передає «Главком».

    Уряд доручив міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

    Фінансування Збройних сил проведено з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року.

    Як повідомляв «Главком», 10 березня Кабінет міністрів спрямував 50,86 млрд грн до резервного фонду державного бюджету.

    Таким чином, уряд зняв кошти з низки програм, у тому числі «Великого будівництва», а також фінансування діяльності офісу президента та Верховної Ради. Зокрема, з апарату Верховної Ради (мінус 295 млн грн), президента України та його Офісу (102,5 млн грн), господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабміну (2,15 млрд грн).

    Крім цього, Кабмін забрав 3,21 млрд грн, передбачених на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів; 4,39 млрд грн, які мали спрямовуватися на підтримку сільгосптоваровиробників.

    Іще Кабмін зняв 7,13 млрд грн, закумульованих на фінаснування проєктів «Великого будівництва», зокрема, 3,55 млрд грн, що призначалися на розвиток аеропортної інфраструктури.

    Нагадаємо, що в Україні триває 18-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: Харків Кабмін Росія війна фінансування уряд харчування #stoprussia
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    Уряд виділив 4 млрд грн на харчування української армії