Рада сьогодні візьметься за держбюджет-2021
Також нардепи розглянуть законопроєкт про статус Донбасу
Верховна Рада України сьогодні розгляне у другому читанні законопроєкт про державний бюджет країни на 2021 рік. Також нардепи розглянуть внесення змін до Бюджетного кодексу.
Про це йдеться у порядку денному парламенту.
Крім того у порядку денному внесення змін до закону щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Нардепи будуть голосувати за включення до порядку денного та прийняття рішення щодо особливого статусу Донбасу та змін в закон «Про запобігання корупції». Зокрема, депутати планують ухвалити законопроєкти, необхідні для відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції.
Зазначимо, що напередодні Комітет Ради підтримав проєкт держбюджету-2021.
Як повідомлялося, Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №4000 про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні 15 грудня.
5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні. 4 грудня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити відповідний закон.
У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.
У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.