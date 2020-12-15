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    Рада сьогодні візьметься за держбюджет-2021

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    Засідання Верховної Ради розпочнеться о 10 годині&nbsp; - Рада сьогодні візьметься за держбюджет-2021
    Засідання Верховної Ради розпочнеться о 10 годині 

    Також нардепи розглянуть законопроєкт про статус Донбасу

    Верховна Рада України сьогодні розгляне у другому читанні законопроєкт про державний бюджет країни на 2021 рік. Також нардепи розглянуть внесення змін до Бюджетного кодексу.

    Про це йдеться у порядку денному парламенту.

    Крім того у порядку денному внесення змін до закону щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

    Нардепи будуть голосувати за включення до порядку денного та прийняття рішення щодо особливого статусу Донбасу та змін в закон «Про запобігання корупції». Зокрема, депутати планують ухвалити законопроєкти, необхідні для відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції.

    Зазначимо, що напередодні Комітет Ради підтримав проєкт держбюджету-2021

    Як повідомлялося, Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №4000 про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні 15 грудня.

    5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні. 4 грудня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити відповідний закон. 

    У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту. 

    У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.

    Теги: Верховна Рада МВФ економіка бюджет Держбюджет закон фінанси уряд
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