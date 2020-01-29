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    У Хмільнику і Козятині призупинено навчальний процес

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    У Хмільнику і Козятині призупинено навчальний процес

    Школи на тиждень і довше зачинили на карантин

    Міста обласного значення Козятин і Хмільник на Вінниччині повністю призупинили навчальний процес у громадах. Про це повідомили у меріях міст. У школах запроваджено карантин через високий рівень захворюваності на ГРВІ та грип.

    У Хмільнику рішення ухвалили 24 січня, призупинивши навчання до 31 січня.

    «Враховуючи те, що, станом на 24.01.2020р., в навчально-виховних закладах міста Хмільника на грип на ГРВІ захворів 631 учень, комісія вирішила рекомендувати управлінню освіти міської ради призупинити навчання в ЗОШ міста та функціонування Центру дитячої та юнацької творчості з 27 по 31 січня 2020 року», - йдеться у повідомленні міськради.

    Також 27 січня комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Козятинської міської ради ухвалила  рішення тимчасово призупинити освітній процес в навчальних закладах. Карантин триватиме від 28 січня до 3 лютого (включно).

    На цей же період призупиняється проведення масових заходів і робота позашкільних гуртків. Пропущені уроки відпрацьовуватимуть за рахунок ущільнення навчальної програми.

    До слова, на сьогодні, 29 січня, кількість хворих на китайський коронавірус перевищила 6 тисяч осіб. Щонайменше 132 людини загинули. За межами Китаю в 17 місцях зареєстровано понад 70 підтверджених випадків захворювання, у тому числі не менше п'яти у США.

    Раніше повідомлялося, що ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Вказувалося, що коронавірус був виявлений у зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

    Також сьогодні, 29 січня, в ОАЕ підтвердили перші випадки зараження коронавірусом.

    Джерело: i-vin.info

    грип Вінниччина карантин
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