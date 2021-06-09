Зеленський зібрався на Донбас

Востаннє Володимир Зеленський був на Донбасі у квітні

Цього тижня у президента запланована поїздка на Донбас

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 10 червня відправитися з робочою поїздкою на Донбас.

Так, під час засідання Конгресу регіональних влад в Дніпрі він сказав, що обговорить законопроєкт про поводження з побутовими відходами після поїздки на Донбас.

«Я думаю, що ми з Державною екологічною інспекцією фундаментально поговоримо після того, як повернемося з Донбасу післязавтра», – сказав Зеленський у відповідь на питання голови Чернівецької ОДА Олександра Скічка стосовно зазначеного законопроєкту.

Зазначимо, востаннє Зеленський був на Донбасі 8 і 9 квітня. Тоді він побував на позиції ЗСУ під Шумами, де 26 березня загинули четверо українських військових.

До слова, сьогодні Зеленський прилетів до Кривого Рогу рейсовим напівпорожнім літаком (фото).

Після цього візиту Зеленський назвав область, з якої треба брати приклад.

Напередодні Зеленський оприлюднив свою нову «велику» ідею. Йдеться тепер про «Велике садівництво», на яке із бюджету виділять мільярди гривень.

7 червня Зеленський підписав указ про старт проєкту «Зелена країна», мета якого – за 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів. При чому, як підрахували журналісти, мільярд дерев за три роки це: