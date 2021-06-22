В американському зоопарку взули пінгвіна, який страждав на артрит (фото)

Через хворобу пінгвіну було важко пересуватися, а на його лапах утворилися мозолі, які ніяк не вдавалося вилікувати

У зоопарку Сент-Луїса взули чубатого пінгвіна на ім'я Енріке, який тепер дивує гостей не лише своїм віком, а й стиляжними кросівками, розробленими з матеріалу для гідрокостюмів.

Американець Джошуа Кетельсен у Facebook написав, що доглядачі зоопарку оцінюють вік пінгвіна у 30 років, при тому, що в дикій природі його родичі в середньому живуть близько десяти. Старенький Енріке довгий час мучився з артритом. Він прибув до Сент-Луїса в 2016 році, і вже тоді слабкі суглоби давали про себе знати.

Через хворобу пінгвіну було важко пересуватися, а на його лапах утворилися мозолі, які ніяк не вдавалося вилікувати – мазі постійно змивалися у воді. Тоді співробітники зоопарку замовили для Енріке спеціальне взуття.

Кросівки кріпляться до лапок Енріке за допомогою ремінців. Пінгвіну надягають їх щоранку та знімають перед тим, як він лягає спати. Вже незабаром Енріке почав впевненіше ходити та навіть плавати.

Дизайнери навіть подбали про те, щоб взуття не збило з пантелику інших тварин - кросівки отримала чорний верх та червоні вставки внизу, тож увагу на взуття пінгвіна звертають лише відвідувачі зоопарку.

Додамо, що на узбережжі Азовського моря туристам дошкуляють змії. Плазуни наближаються впритул до відпочивальників.

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