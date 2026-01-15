Головна Світ Соціум
Кіпр розслідує «неприродну» смерть ймовірного агента ГРУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Кіпрі знайдено мертвим представника посольства Росії в Нікосії
фото: Sipa US/Alamy

Західні аналітики, стверджують, що Панов можливо був агентом ГРУ

Кіпрська поліція розпочала розслідування смерті 41‑річного російського дипломата Олексія Панова, тіло якого знайшли в дипломатичному представництві у Нікосії. За попередніми висновками експертів, його смерть класифікована як «неприродна», і хоча розтин вказує на самогубство, обставини викликають багато питань. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Представники місцевої поліції повідомили, що дипломатичне відомство не надало передсмертної записки Панова і перешкоджало доступу правоохоронців до місця трагедії, через що поліції довелося забрати тіло з внутрішнього двору комплексу.

Російські джерела та деякі західні аналітики, стверджують, що Панов можливо був агентом ГРУ, який відповідав за технічне обслуговування розвідувального обладнання на Кіпрі. Ці твердження підтверджують кілька місцевих інсайдерів.

Інцидент стався незабаром після оголошення про зникнення 56‑річного російського олігарха, колишнього гендиректора «Уралкалію» Владислава Баумгертнера, чию появу востаннє зафіксували у прибережному місті Лімассол. Пошуки бізнесмена тривають, до них залучено й персонал британських суверенних баз.

Голова поліції Вірон Віронос заявив, що зв’язок між смертю Панова та зникненням Баумгертнера наразі не встановлено, але дипломати в Нікосії називають обидві справи «таємничими» та «зловісними», допускаючи можливі зв’язки.

 Востаннє сигнал мобільного телефону Баумгертнера був зафіксований у важкопрохідній місцевості в районі села Піссурі. 11 січня пошукову операцію розширили із залученням авіації, проте потім її призупинили через наближення шторму.

Нагадаємо, що у Франції знайдено мертвим російського журналіста. Він був знайдений мертвим 6 січня біля свого будинку в Медоні, в департаменті О-де-Сен. Чоловік випав з вікна своєї квартири на сьомому поверсі.

