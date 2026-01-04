Жінка, яка зірвалася з 18-метрової скелі та дивом уціліла, розповіла про життя після смерті

Еріка Тейт стверджує, що пережила глибокий містичний досвід та дізналася правду про людство

Історія Еріки Тейт почалася з трагедії у 2015 році, коли їй було лише 22. Під час ризикованого походу на скелі Палісейдс у Нью-Джерсі, США, без жодного страхувального спорядження дівчина зірвалася вниз і пережила клінічну смерть. Як інформує «Главком», про її неймовірний досвід та переродження пише видання Daily Mail.

Еріка пролетіла близько 18 метрів. Удар об землю був нищівним: вона зламала хребет, таз, руки, ребра та пробила обидві легені. Попри жахливі травми, їй вдалося дістати телефон і викликати допомогу, але вона не могла пояснити, де саме перебуває.

Рятувальна операція тривала довгих сім годин. Саме в цей час, коли життя витікало з її тіла, почалося найцікавіше.

Еріка розповідає, що в якийсь момент біль зник, а її свідомість відділилася від фізичної оболонки. Вона опинилася у вимірі, де її особистість як Еріки перестала існувати.

Замість ангелів чи померлих родичів вона зустріла сліпуче біле світло, яке описує як «Бога» або «Універсальну свідомість».

«Це було схоже на те, що інформація завантажувалася просто в мої клітини», – згадує жінка.

Що вона дізналася «по той бік»:

Ілюзія розділення: На Землі нам здається, що ми окремі індивіди, але насправді все у Всесвіті – це єдина істота, створена з однієї енергії. Закон бумеранга: Оскільки ми всі єдині, завдаючи болю іншій людині, ми фактично завдаємо болю самі собі. Мета життя: Наша головна місія на Землі – «прокинутися», згадати цю єдність і жити зі співчуттям та любов’ю.

Як і багато інших людей, що пережили клінічну смерть, Еріка побачила, як усе її життя промайнуло перед очима. Але замість страшного суду вона відчула лише об’єктивне розуміння.

«Єдиним, хто мене судив, була найбільш об’єктивна версія мене самої. Жодна зовнішня істота не казала мені, що я піду в пекло чи в рай», – пояснила вона.

Цей досвід докорінно змінив Еріку. З атеїстки, яка вірила лише в те, що можна побачити й торкнутися, вона перетворилася на людину з непохитним знанням про духовний вимір.

Зараз Еріці 33 роки. Вона повністю одужала і відкрила власну практику в Нью-Джерсі, де поєднує класичну психологію з духовними практиками та допомагає іншим людям знайти шлях до «пробудження» без проходження через смертельні випробування.

