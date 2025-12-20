Загибель людей під хмельницьким СБУ 11 років тому. Слідство втратило докази: нові деталі

Невідомо куди «випарувалася» куля, якою було вбиту літню жінку, яка вийшла на мирний мітинг

У резонансній справі за обвинуваченням ексначальника СБУ Хмельниччини Віктора Крайтора та його підлеглого, співробітника спецпідрозділу «Альфа» Віталія Тарадая, яких виправдано у вбивстві та пораненні людей, з’явилися нові подробиці. Про це йдеться у статті «Главкома» «Обвинуваченому дати Героя»? Справа про убивства під хмельницьким СБУ отримала несподіваний фінал».

Зокрема, Хмельницький міськрайонний суд і Хмельницький апеляційний суд не змогли встановити траєкторію польоту кулі, якою було вбито пенсіонерку Людмилу Шеремет. Жінка стояла неподалік центрального входу до будівлі управління СБУ. Також експертизи не дали чітких висновків, звідки безпосередньо стріляли у жінку.

За словами представниці доньки загиблої Шеремет, адвоката Ольги Веретільник, до сьогодні неможливо ствердно сказати, з якого саме місця вилетіла фатальна куля.

«Суд першої інстанції не погодився з версією сторони обвинувачення (яку ми також підтримуємо), що постріл відбувся із середини приміщення СБУ», – зазначила юрист у розмові з «Главкомом».

Веретільник заявила: під час досудового розслідування правоохоронці втратили низку речових доказів. Насамперед зникла куля, вилучена з голови загиблої Шеремет. У судовому реєстрі зазначено, що у серпні 2014-го проводилася балістична експертиза, яка попередньо ідентифікувала зброю, з якої стріляли у пенсіонерку: калібр 7,62 мм (7,62х54R), який використовується у снайперських гвинтівках, а також кулеметах Калашникова.

«До втрати важливих доказів, на мою думку, призвела внутрішня боротьба між різними підрозділами генеральної прокуратури. З одного боку, військова прокуратура наполягала на закриті справи за відсутністю у діях обвинувачених складу кримінального правопорушення. А з іншого – департамент у справах Майдану відстоював продовження розслідування», – переконана адвокат.

Власні помилки визнав і Офіс Генпрокурора. У коментарі «Главкому» департамент відомства, який опікується розслідуванням злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, констатував факт втрати одного речового доказу. Йдеться про металевий предмет, вилучений слідчим у медичному закладі з ноги одного з потерпілих. Цю прогалину у слідстві було встановлено ще 2014 року, коли розслідування здійснювалося Хмельницькою прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

Крім того, Феміда не погодилася з твердженням сторони обвинувачення, що Крайтор не мав підстав віддавати наказ на застосування вогнепальної зброї.

Також у висновках апеляційної інстанції констатовано, шо досудове розслідування проведено односторонньо. Слідство розглядало лише версію за обвинуваченням співробітників СБУ. Натомість до уваги не бралися інші версії з вчинення правопорушення з боку мітингувальників із застосуванням вогнепальної зброї, наголосила апеляція.

«Суд першої інстанції обґрунтовано встановив, з чим погоджується і суд апеляційної інстанції, що окремі з представлених стороною обвинувачення суду ключових доказів містять істотні суперечності та взаємовиключення, чим спростовують один одного. Такі суперечності органом досудового розслідування під час проведення досудового розслідування належним чином не усунуті, не усунув такі суперечності під час судового розгляду і прокурор. Окремі ж з представлених стороною обвинувачення доказів не тільки не підтверджують обвинувачення Віктора Крайтора та Віталій Тарадая, а навпаки спростовують його», – підсумував Хмельницький апеляційний суд.

Нагадаємо, що у Хмельницькому 19 лютого 2014 року біля будівлі управління Служби безпеки проводилася мирна акція протесту. Після загострення ситуації невідомі почали бити вікна у скляних дверях будівлі СБУ, через що силовики віддали наказ застосувати зброю нібито через загрозу штурму. Унаслідок пострілів у натовп загинула 72-річна учасниця мирного мітингу Людмила Шеремет та ще близько десятка осіб дістали поранень різного ступеня тяжкості. Того ж дня була ще одна смерть біля обласного управління СБУ. Загинув 21-річний студент Дмитро Пагор. Це сталося пізно ввечері. Однак цього епізоду немає у справі Крайтора-Тарадая.

За наслідками вказаних подій на лаві підсудних опинилися колишній начальник СБУ Хмельниччини полковник Віктор Крайтор і співробітник спецпідрозділу «Альфа» Віталій Тарадай. Вони обвинувачувалися у вбивстві, вчиненому через необережність; необережному тяжкому тілесному ушкодженні, а також перевищенні службових повноважень.

Однак під час допитів Віктор Крайтор та Віталій Тарадай вини не визнали. За словами Крайтора, напередодні трагічних подій одержав інформацію про штурм його управління групою осіб до 200 людей. Вранці 19 лютого 2014 року він зібрав нараду, де наголосив на дотримання вимог законодавства щодо застосування зброї. Ще до появи колони мітингувальників під обласним СБУ підлеглі Крайтора доповіли про групу осіб, які блокують і засліплюють камери відеоспостереження, а на задньому дворі торгового центру «Фуршет» 20-30 чоловік виготовляють «коктейлі Молотова». Ексначальник управління переконаний: під прикриттям мітингу планувалося захоплення управління СБУ.

Крайтор розповів: коли підійшли мітингувальники, він перебував у будівлі на другому поверсі, координував дії співробітників, які попереджали голосом «Стій! Назад! Припинити! Режимний об’єкт!». Він особисто дав команду Віталію Тарадаю і ще одному співробітнику провести попереджувальні постріли в безпечне місце з метою уникнення рикошету. Застосування вогнепальної зброї співробітниками СБУ відбулося після того, як частина протестувальників почали бити вікна у прибудові центрального входу.

У суді Крайтор заявив, що територія Управління СБУ – це територія військової частини. Більше того там розташовувався урядовий зв’язок, що також перебував під захистом співробітників СБУ. Тому він зобов’язаний був забезпечити охорону управління, зброї, державної таємниці.

Обвинувачений Тарадай підтвердив: разом із іншим колегою зробили кілька пострілів у глухий кут правої колони, звідки не можливий рикошет на вулицю, запевнив обвинувачений. Через короткий проміжок часу Тарадай почув, як пролунала довга черга приблизно з восьми пострілів. Хто стріляв, він не знає, але в мить почув крики мітингувальників. Пізніше стало відомо про смертельне поранення Людмили Шеремет, яка перебувала за кілька метрів від центрального входу до обласного СБУ.

У підсумку суд першої інстанції дійшов висновків: слідство неналежним чином та упереджено провело досудове розслідування; допустило ряд істотних порушень вимог Кримінального кодексу, а також Кримінального процесуального кодексу, «які тягнуть за собою визнання доказів не допустимими». Крім цього, орган досудового розслідування втратив важливі докази.