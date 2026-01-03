Головна Спорт Новини
Пішов з життя легендарний болгарський футбольний тренер

Артем Худолєєв
Пєнєв привів збірну Болгарію до її найкращого результату в історії – четвертого місця Чемпіонату світу-1994
фото: bgnes

Пєнєв був визнаний найкращим тренером Болгарії ХХ століття

Колишній гравець та тренер софійського ЦСКА і збірної Болгарії з футболу Дімітар Пєнєв помер у віці 80 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Болгарський футбольний союз.

Пєнєв у статусі гравця вісім разів ставав чемпіоном Болгарії – один раз із «Локомотивом» та сім разів з ЦСКА. Двічі визнавався найкращим футболістом Болгарії. На його рахунку 90 матчів та 2 голи за національну збірну.

Він був учасником чемпіонатів світу 1966, 1970 та 1974 років.

Як тренер Пєнєв з ЦСКА тричі був чемпіоном Болгарії та п'ять разів ставав володарем Кубку країни. 

Дімітар Пєнєв прославився після того, як очолив збірну Болгарії. Він привів збірну Болгарію до її найкращого результату в історії – четвертого місця Чемпіонату світу-1994 у США. Також Пєнєв вперше в історії болгарського футболу вивів збірну до фінальної частини Чемпіонату Європи – Євро-96.

За свої досягнення Пєнєв був визнаний найкращим тренером Болгарії ХХ століття і був почесним громадянином Софії.

