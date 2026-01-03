Пішов з життя легендарний болгарський футбольний тренер

Пєнєв привів збірну Болгарію до її найкращого результату в історії – четвертого місця Чемпіонату світу-1994

Пєнєв був визнаний найкращим тренером Болгарії ХХ століття

Колишній гравець та тренер софійського ЦСКА і збірної Болгарії з футболу Дімітар Пєнєв помер у віці 80 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Болгарський футбольний союз.

Пєнєв у статусі гравця вісім разів ставав чемпіоном Болгарії – один раз із «Локомотивом» та сім разів з ЦСКА. Двічі визнавався найкращим футболістом Болгарії. На його рахунку 90 матчів та 2 голи за національну збірну.

Він був учасником чемпіонатів світу 1966, 1970 та 1974 років.

Як тренер Пєнєв з ЦСКА тричі був чемпіоном Болгарії та п'ять разів ставав володарем Кубку країни.

Дімітар Пєнєв прославився після того, як очолив збірну Болгарії. Він привів збірну Болгарію до її найкращого результату в історії – четвертого місця Чемпіонату світу-1994 у США. Також Пєнєв вперше в історії болгарського футболу вивів збірну до фінальної частини Чемпіонату Європи – Євро-96.

За свої досягнення Пєнєв був визнаний найкращим тренером Болгарії ХХ століття і був почесним громадянином Софії.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).