Лавина на горі Ялунг-Рі в Непалі забрала життя семи осіб, серед яких іноземні альпіністи

Національність загиблих іноземців наразі не підтверджена

На горі Ялунг-Рі в Непалі сталася лавина, яка пройшла через табір на висоті 4900 метрів, забравши життя семи людей. За словами представників влади, загинули п'ятеро іноземних альпіністів і двоє непальських гідів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АВС.

Речник Збройних поліцейських сил Шайлендра Тапа повідомив, що ще п'ятеро осіб отримали поранення. Національність загиблих іноземців наразі не підтверджена.

Рятувальники змогли дістатися місця трагедії пішки, враховуючи складні умови в гірській місцевості.

Гора Ялунг-Рі має висоту 5600 метрів, що робить її однією з важких для підкорення вершин.

До слова, Тибетська влада призупинила доступ до гори Еверест через незвично сильний снігопад, що обрушився на Гімалаї. Снігопади, спричинені циклоном Монта, що рухається через Індію, змусили тимчасово зупинити продаж квитків на туристичні маршрути в районі Евересту.