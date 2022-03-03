Нова паніка у жителів Москви: тепер атакують аптеки
«Прямо зараз змітають все, поки рубль остаточно не перетворився на порох»
Жителі столиці країни-агресорки почали масово скуповувати ліки в аптеках. Насамперед ідеться про медикаменти іноземного виробництва. Москвичі бояться, що через війну, яку Путін розв'язав в Україні, світ перестане постачати Росії ліки. Про це повідомив соціолог, двоюрідний брат Ігоря Нємцова Ігор Ейдман.
«Друзі надіслали з Москви. Звичайна аптека. Прямо зараз змітають все, поки рубль остаточно не перетворився на порох, а імпортні ліки не зникли. Паніка тільки наростатиме», – написав Ейдман.
Зазначимо, сьогодні жителі Москви також атакували магазини шведської компанії Ikea. Компанія вирішила призупинити роботу в Росії і Білорусі через війну, яку почав Путін.
Також у Москві спостерігаються масштабні черги у банкомати. Люди масово знімають готівкові кошти на фоні побоювань щодо вимкнення деяких російських банків від системи SWIFT.
Понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Лондонська фондова біржа призупинила торгівлю цінними паперами 27 компаній, тісно пов'язаних з Росією.