  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Нова паніка у жителів Москви: тепер атакують аптеки

    Нова паніка у жителів Москви: тепер атакують аптеки
    фото: Ігор Ейдман/Facebook

    «Прямо зараз змітають все, поки рубль остаточно не перетворився на порох»

    Жителі столиці країни-агресорки почали масово скуповувати ліки в аптеках. Насамперед ідеться про медикаменти іноземного виробництва. Москвичі бояться, що через війну, яку Путін розв'язав в Україні, світ перестане постачати Росії ліки. Про це повідомив соціолог, двоюрідний брат Ігоря Нємцова Ігор Ейдман.

    «Друзі надіслали з Москви. Звичайна аптека. Прямо зараз змітають все, поки рубль остаточно не перетворився на порох, а імпортні ліки не зникли. Паніка тільки наростатиме», написав Ейдман.

    Зазначимо, сьогодні жителі Москви також атакували магазини шведської компанії Ikea. Компанія вирішила призупинити роботу в Росії і Білорусі через війну, яку почав Путін.

    Також у Москві спостерігаються масштабні черги у банкомати. Люди масово знімають готівкові кошти на фоні побоювань щодо вимкнення деяких російських банків від системи SWIFT.

    Понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Лондонська фондова біржа призупинила торгівлю цінними паперами 27 компаній, тісно пов'язаних з Росією.

    Читайте також:


    Теги: Росія війна Путін путінський режим ліки аптека IKEA
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нова паніка у жителів Москви: тепер атакують аптеки