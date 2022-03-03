Нова паніка у жителів Москви: тепер атакують аптеки

«Прямо зараз змітають все, поки рубль остаточно не перетворився на порох»

Жителі столиці країни-агресорки почали масово скуповувати ліки в аптеках. Насамперед ідеться про медикаменти іноземного виробництва. Москвичі бояться, що через війну, яку Путін розв'язав в Україні, світ перестане постачати Росії ліки. Про це повідомив соціолог, двоюрідний брат Ігоря Нємцова Ігор Ейдман.



«Друзі надіслали з Москви. Звичайна аптека. Прямо зараз змітають все, поки рубль остаточно не перетворився на порох, а імпортні ліки не зникли. Паніка тільки наростатиме», – написав Ейдман.

Зазначимо, сьогодні жителі Москви також атакували магазини шведської компанії Ikea. Компанія вирішила призупинити роботу в Росії і Білорусі через війну, яку почав Путін.

Також у Москві спостерігаються масштабні черги у банкомати. Люди масово знімають готівкові кошти на фоні побоювань щодо вимкнення деяких російських банків від системи SWIFT.

Понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Лондонська фондова біржа призупинила торгівлю цінними паперами 27 компаній, тісно пов'язаних з Росією.

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