Путін назвав мету зустрічі з Байденом

«У економік Росії та США є взаємна зацікавленість» – російський президент

Президент Росії Володимир Путін назвав мету зустрічі з президентом США Джо Байденом. Він хоче відновити контакти.

Про це повідомляє ТАСС.

Також російський президент хоче налагодити діалог по напрямках, що «становлять взаємний інтерес».

Путін заявив в інтерв’ю «Росія 1», що у економік Росії і США є взаємна зацікавленість.

«Багато компаній американські хочуть працювати у нас. Їх за вуха витягують з нашого ринку, вони поступаються місцем конкурентам. Це що, йде хіба на користь американській економіці?» – сказав він.

Метою саміту Росії і США Путін назвав відновлення особистих контактів, відносин, налагодження діалогу та створення співпраці по напрямках, які представляють взаємні інтереси.

Нагадаємо, Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому».

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден проведе власну пресконференцію після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві 16 червня. У США очікують, що зустріч президентів «буде відвертою та прямолінійною».

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