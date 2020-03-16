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    В евакуйованих з Італії пасажирів не виявлено коронавірусу, - МОЗ

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    МОЗ повідомляє: в евакуйованих з Італії пасажирів не виявлено коронавірусу - В евакуйованих з Італії пасажирів не виявлено коронавірусу, - МОЗ
    МОЗ повідомляє: в евакуйованих з Італії пасажирів не виявлено коронавірусу

    Всі евакуйовані зобов’язались здійснити 14-денну самоізоляцію (на час можливого інкубаційного періоду)

    В аеропорту «Бориспіль» провели експрес-тест на COVID-19 123 евакуйованим з Італії. Всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавірусної інфекції не виявлено.

    Італійські медики здійснили медичний огляд пасажирів до посадки в літак. Було здійснено також температурний скринінг.

    Безпосередньо під час посадки на борт українські медики також заміряли евакуйованим температуру тіла. У всіх пасажирів вона була в нормі. Медики Центру медицини катастроф протягом всього польоту проводили медико-санітарний нагляд.

    Після прибуття літака в Україну в аеропорту Бориспіль лікарі-епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19.

    Всі евакуйовані зобов’язались здійснити 14-денну самоізоляцію (на час можливого інкубаційного періоду).

    Нагадаємо, у Львові з понеділка, 16 березня, закривають усі торгові заклади для запобігання поширення коронавірусу на території міста.

    У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох осіб. У них відібрали біоматеріал та направили на дослідження в Київ.

    Як повідомлялося, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Аеропорт Бориспіль Італія лікар літак коронавірус
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