НАТО і Швеція призупиняють тренувальну місію в Іраку



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Місія НАТО в Іраку вчить сили безпеки країни на прохання уряду запобігти поверненню терористичної організації ІДІЛ

НАТО призупиняє тренувальну місію в Іраку у зв’язку з вбивством командувача іранського Корпусу вартових ісламської революції генерала Касема Сулеймані.

Про це заявив представник організації Ділан Уайт, повідомляє i24News.

«Місія НАТО триває, але тренувальну діяльність призупинено», – сказав він.

Причиною призупинення тренувальної місії є зростаюча нестабільність у країні після нещодавніх авіаударів США.

Як зазначає видання, місія НАТО в Іраку, чисельність якої обчислюється сотнями людей, вчить сили безпеки країни на прохання уряду запобігти поверненню терористичної організації Ісламська Держава.

Водночас Швеція пішла таким самим шляхом і прийняла рішення «зробити перерву» у місії. Про це повідомляє Novinite.

«Це через те, що там зараз напружена ситуація. Саме тому ми вирішили зробити перерву в місії», – заявила Христина Сваан, співробітниця відділу інформації шведських збройних сил.

Відомо, що Швеція має 70 солдатів і офіцерів в Іраку на американській військовій базі – шведські інструктори займалися навчанням іракських сил оборони.

Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, зокрема командувач спецпідрозділу «Кудс», що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

В Пентагоні повідомили, що Сулеймані «активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону». Крім того, генерал і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.

Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї, а також колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї заявили, що Іран «жорстоко помститься» США за вбивство Касема Сулеймані.

Як повідомлялося, постпред Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни.