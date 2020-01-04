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    У світі

    НАТО і Швеція призупиняють тренувальну місію в Іраку

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    НАТО і Швеція призупиняють тренувальну місію в Іраку

    Місія НАТО в Іраку вчить сили безпеки країни на прохання уряду запобігти поверненню терористичної організації ІДІЛ

    НАТО призупиняє тренувальну місію в Іраку у зв’язку з вбивством командувача іранського Корпусу вартових ісламської революції генерала Касема Сулеймані.

    Про це заявив представник організації Ділан Уайт, повідомляє i24News.

    «Місія НАТО триває, але тренувальну діяльність призупинено», – сказав він.

    Причиною призупинення тренувальної місії є зростаюча нестабільність у країні після нещодавніх авіаударів США.

    Як зазначає видання, місія НАТО в Іраку, чисельність якої обчислюється сотнями людей, вчить сили безпеки країни на прохання уряду запобігти поверненню терористичної організації Ісламська Держава.

    Водночас Швеція пішла таким самим шляхом і прийняла рішення «зробити перерву» у місії. Про це повідомляє Novinite.

    «Це через те, що там зараз напружена ситуація. Саме тому ми вирішили зробити перерву в місії», – заявила Христина Сваан, співробітниця відділу інформації шведських збройних сил.

    Відомо, що Швеція має 70 солдатів і офіцерів в Іраку на американській військовій базі – шведські інструктори займалися навчанням іракських сил оборони.

    Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, зокрема командувач спецпідрозділу «Кудс», що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

    В Пентагоні повідомили, що Сулеймані «активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону». Крім того, генерал і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.

    Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї, а також колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї заявили, що Іран «жорстоко помститься» США за вбивство Касема Сулеймані.

    Як повідомлялося, постпред Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни.

    Швеція Ірак ІДІЛ США НАТО
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