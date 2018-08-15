В Італії офіційно підтвердили загибель понад 30 осіб при обваленні моста



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Через подію близько 440 людей змушені покинути свої будинки

Міністерство внутрішніх справ Італії повідомило, що в результаті обвалення моста Моранді в Генуї загинула 31 людина.

Про це повідомила прес-служба МВС, передає видання Corriere della Sera.

Повідомляється, що тіла п'яти загиблих ще не пізнали, серед жертв обвалення моста є діти - 8, 12 і 13 років.

Згідно з даними видання, через події близько 440 людей змушені покинути свої будинки.

Зазначимо, міст в італійському місті Генуя обвалився вдень 14 серпня, прольоти впали, коли по них їхали автомобілі, в результаті 30-35 машин опинилися під завалами.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів. У перші години після трагедії повідомлялося про щонайменше 11 людей загинули, серед них як мінімум одна дитина. Згодом заступник міністра інфраструктури і транспорту країни Едоардо Ріксі повідомив про 22 жертви. Потім стало відомо про щонайменше 30 жертв. Багато людей наразі вважаються зниклими безвісти.

Також у мережі з'явилося відео з моментом обвалу частини автомобільного мосту, яким проходила платна автомагістраль A10, біля міста Генуя на півночі Італії.

У зв’язку з обваленням мосту в італійській Генуї заблокований автомобільний шлях у місто, дістатися з Франції та низки італійських міст можливо лише потягом.

Серед ймовірних причин обвалу мосту в Генуї ЗМІ та експерти називають сильну зливу під час робіт зі зміцнення споруди, удар блискавки в опору та зношення залізобетонних конструкцій.

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