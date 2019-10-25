В Нацбанку розповіли цікаві факти про 1000 гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нова банкнота вже в обігу з 25 жовтня

Перша банкнота вартістю 1000 гривень з’явилася у 1918 році за Гетьманату Павла Скоропадського

Серед інноваційних систем захисту нової банкноти у 1 тисячу гривень, яка 25 жовтня була введена в обіг в Україні – «віконна» захисна стрічка та оптично-змінний елемент SPARK, що має кінематичний ефект.

Про це говориться у повідомленні на сторінці Музей грошей Національного банку України у Facebook.

Також наведені інші цікаві факти про 1000 гривень:

Перша банкнота вартістю 1000 гривень з’явилася у 1918 році за Гетьманату Павла Скоропадського.

Введення банкнот вищого номіналу визначається економічними чинниками. Так, коли у 2006 році з’явилися 500 гривень, для отримання середньомісячної заробітної плати могли знадобитися лише дві банкноти найвищого номіналу. Сьогодні без 1000 гривень для цього необхідно не менше 20 банкнот номіналом 500 грн.

Введення в обіг 1000 гривень – це не про інфляцію, а про зміну співвідношення готівки в обігу. Коли вам необхідно сплатити 100 гривень, то сума лишиться незмінною у будь-якому разі: чи ви оберете одну купюру вартістю 100 гривень, чи дві по 50, чи розрахуєтеся двадцятками.

Раніше повідомлялося, що першу партію нових банкнот номіналом 1000 гривень в межах 5 млн штук розподілено між підрозділами Національного банку України в регіонах.

25 жовтня Нацбанк випустив в обіг банкноти номіналом 1000 гривень. Банкнота блакитного кольору, на лицьовій стороні банкноти зображено портрет Володимира Вернадського, а на іншій - будівля Національної академії наук України.

Останній раз НБУ вводив в обіг новий номінал 13 років тому - в 2006 році - банкноту номіналом 500 гривень.

Нагадаємо, з 1 жовтня монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути дійсним платіжним засобом в Україні.