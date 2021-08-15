Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж

На подію в Одесу завітали знаменитості, професіонали кіноіндустрії та блогери

Церемонія відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю видалася на рідкість людною. Карантинні обмеження підштовхнули людей до прекрасного. В основному це виявилося в бажанні «показати себе і на інших подивитися», а потім, може, і до кіно черга дійде. Про це повідомляє «Думська».

Зараз такі черги з відомих людей можна побачити хіба що в пунктах масової вакцинації

Хода по червоній доріжці, що веде до Опери, тривала приблизно дві з половиною години. Бажаючі продефілювати перед камерам гуртувалися в черзі, дихали один одному в потилицю, нервово поглядали на годинники (адже після офіційної церемонії ще фуршет!).

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Потрібно зауважити, що на відкриття ОМКФ злетілися досить багато зірок українського і місцевого масштабу. Була і пара-трійка світових знаменитостей, яких від іншої публіки традиційно відрізняли скромність нарядів і легка сором’язливість в поведінці. Ось так, на секунду втратиш пильність, засліплений нарядами одеських чиновників і депутатів, а повз тебе вже прошмигнув голлівудський гість Даніель Брюль, який одягнув самий звичайний темно-синій костюм і одноколірну краватку. Міг би і в піжаму одягтися!

Під кінець ми припасли гарну новину. ОМКФ в надійних руках. Ні Covid, ні інші світові біди не завадили продефілювати по червоній доріжці одеським депутатам. Вони – непорушна константа цієї події, люди вирощені на образах Тарковського і Бергмана. Ми впевнені, що одеські депутати давно засиділися в форматі ОМКФ і їх пора запрошувати в журі Канського кінофестивалю, а може, і включити до складу Американської академії кінематографічних мистецтв! Це ж Одеса, центр світу!