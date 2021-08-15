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    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж

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    Традиційна червона доріжка Одеського міжнародного кінофестивалю - Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж

    Традиційна червона доріжка Одеського міжнародного кінофестивалю

    Фото Олександр Гіманов/Думська

    На подію в Одесу завітали знаменитості, професіонали кіноіндустрії та блогери

    Церемонія відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю видалася на рідкість людною. Карантинні обмеження підштовхнули людей до прекрасного. В основному це виявилося в бажанні «показати себе і на інших подивитися», а потім, може, і до кіно черга дійде. Про це повідомляє «Думська».

    Зараз такі черги з відомих людей можна побачити хіба що в пунктах масової вакцинації
    Зараз такі черги з відомих людей можна побачити хіба що в пунктах масової вакцинації

    Хода по червоній доріжці, що веде до Опери, тривала приблизно дві з половиною години. Бажаючі продефілювати перед камерам гуртувалися в черзі, дихали один одному в потилицю, нервово поглядали на годинники (адже після офіційної церемонії ще фуршет!).

    Фейсбучна діва Ірина Медушевська власною персоною. Кажуть, вона мало не блогер №2 України. Футболка так собі, сумочка супер, а капелюшок, як завжди, на висоті
    Фейсбучна діва Ірина Медушевська власною персоною. Кажуть, вона мало не блогер №2 України. Футболка так собі, сумочка супер, а капелюшок, як завжди, на висоті

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    Ольга Сумська з дочкою. Злі язики кажуть, що в цьому році в Голлівуді збираються зняти ремейк фільму «Дзвінок»
    Ольга Сумська з дочкою. Злі язики кажуть, що в цьому році в Голлівуді збираються зняти ремейк фільму «Дзвінок»

    Потрібно зауважити, що на відкриття ОМКФ злетілися досить багато зірок українського і місцевого масштабу. Була і пара-трійка світових знаменитостей, яких від іншої публіки традиційно відрізняли скромність нарядів і легка сором’язливість в поведінці. Ось так, на секунду втратиш пильність, засліплений нарядами одеських чиновників і депутатів, а повз тебе вже прошмигнув голлівудський гість Даніель Брюль, який одягнув самий звичайний темно-синій костюм і одноколірну краватку. Міг би і в піжаму одягтися!

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    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж
    Фото Олександр Гіманов/Думська

    Під кінець ми припасли гарну новину. ОМКФ в надійних руках. Ні Covid, ні інші світові біди не завадили продефілювати по червоній доріжці одеським депутатам. Вони – непорушна константа цієї події, люди вирощені на образах Тарковського і Бергмана. Ми впевнені, що одеські депутати давно засиділися в форматі ОМКФ і їх пора запрошувати в журі Канського кінофестивалю, а може, і включити до складу Американської академії кінематографічних мистецтв! Це ж Одеса, центр світу!

    Теги: кіно Одеса ОМКФ фестиваль
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    Хто цього року вийшов на червону доріжку Одеського кінофестивалю? Фоторепортаж