В Одесі дитина випала з вікна багатоповерхівки (відео)

Поліція закликає батьків не залишати маленьких діток без нагляду

Хлопчик сперся на москітну сітку, яка звісно не витримала вагу дитини

Трирічний хлопчик загинув в Одесі, випавши з вікна 3-го поверху багатоповерхівки. Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

«Дитина випала з вікна квартири на третьому поверсі багатоповерхівки на вулиці Генуезькій. Для встановлення обставин трагедії на місці події працює слідчо-оперативна група», – йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 ККУ з позначкою «нещасний випадок».

На місце події прибули одразу кілька автомобілів поліції та швидка допомога. Очевидці стверджують, що хлопчик сперся на москітну сітку, яка звісно не витримала вагу дитини.

Поліція закликає батьків не залишати маленьких діток без нагляду і пильнувати, щоб малюки не гралися біля відкритих вікон.