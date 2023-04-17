Попри розбіжності, міноборони РФ посилює «Вагнера» для захоплення Бахмута – ISW
Перепризначення командувача повітряно-десантними військами РФ Михайла Теплінського вказує на те, що міноборони Росії прагне тісніше співпрацювати з групою «Вагнера»
Попри напруженість між російським міноборони і засновником приватної військової компанії «Вагнера» Євгеном Пригожиним, бойовиків групи отримують сучасне озброєння для захоплення міста Бахмут. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначається, перепризначення командувача повітряно-десантними військами РФ Михайла Теплінського свідчить про те, що міноборони Росії прагне тісніше співпрацювати з групою «Вагнера», щоб захопити Бахмут, незважаючи на очевидну напругу у стосунках між Пригожиним і керівництвом міноборони.
Аналітики звертають увагу на те, що Пригожин зменшив свої відверті нападки на відомство в останні дні.
Також російські військові блогери повідомляють, що сили «Вагнера» використовують танки Т-90 в Бахмуті, що вказує на те, що російське керівництво виділило ПВК більш сучасні засоби для захоплення міста.
За словами експертів ISW, російське військове командування, схоже, дедалі більше перекладає відповідальність за наступальні операції в Україні на повітряно-десантні війська РФ.
Аналітики вважають малоймовірним, що Теплінському вдасться відновити попередній статус ПДВ як елітного підрозділу через значні втрати в Україні.
«Масштабні втрати раніше елітних підрозділів, які зараз доукомплектовуються погано навченим мобілізованим персоналом, ймовірно, матимуть довгостроковий вплив на боєздатність цих підрозділів, і заміна одного командира навряд чи зможе вирішити проблему», – йдеться у звіті.
Крім того, зазначається, що група «Вагнера» повернула 130 українських військовополонених 16 квітня, що свідчить про те, що ПВК могла здійснювати обмін незалежно від міноборони Росії.
Фахівці припускають, що група «Вагнера», можливо, намагається змусити мобілізованих російських військовослужбовців підписати контракти з нею, ймовірно, намагаючись компенсувати втрати в Україні.
Як приклад ISW наводить той факт, що мобілізовані військовослужбовці з Московської та Івановської областей РФ у публічній скарзі, опублікованій 16 квітня, стверджують, що група «Вагнера» змусила 170 мобілізованих підписати контракти з нею.
Раніше російські джерела стверджували, що 100 мобілізованих у Луганській області зникли 7 квітня після того, як відмовилися підписати контракти з ПВК.
Ключові висновки ISW:
- Військове командування РФ, схоже, все більше перекладає відповідальність за наступальні операції в Україні на повітряно-десантні війська Росії.
- Перепризначення Теплінського свідчить про те, що міноборони РФ прагне тісніше співпрацювати з групою «Вагнера» з метою завершення захоплення Бахмута, попри очевидну напруженість у стосунках між Пригожиним і керівниками міноборони.
- Російські військові блогери скористалися можливістю очорнити мера Санкт-Петербурга Олександра Бєглова, що свідчить про те, що кампанія проти нього, організована фінансистом «Вагнера» Євгеном Пригожиним, проникла в російський ультранаціоналістичний інфопростір.
- ПВК «Вагнера» повернула 130 українських військовополонених 16 квітня, що свідчить про те, що «Вагнера» міг брати участь в обміні незалежно від міноборони Росії.
- Група «Вагнера», можливо, намагається змусити мобілізованих російських військовослужбовців підписати контракти з нею, намагаючись компенсувати втрати в Україні.
- Окупанти провели обмежені наземні атаки на південь від Кремінної.
- Також вони продовжили наземні обстріли в Бахмуті та його околицях, а також уздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
- За повідомленнями, ворог збільшив кількість артилерійських ударів на півдні України.
- Мобілізовані росіяни продовжують публічно скаржитися на російських командирів за жорстоке поводження з ними.
- Російське джерело повідомило, що ПВК «Вагнера» бере участь у вивезенні українських дітей із Бахмута.
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