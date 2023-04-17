Попри розбіжності, міноборони РФ посилює «Вагнера» для захоплення Бахмута – ISW

Перепризначення командувача повітряно-десантними військами РФ Михайла Теплінського вказує на те, що міноборони Росії прагне тісніше співпрацювати з групою «Вагнера»

Попри напруженість між російським міноборони і засновником приватної військової компанії «Вагнера» Євгеном Пригожиним, бойовиків групи отримують сучасне озброєння для захоплення міста Бахмут. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Як зазначається, перепризначення командувача повітряно-десантними військами РФ Михайла Теплінського свідчить про те, що міноборони Росії прагне тісніше співпрацювати з групою «Вагнера», щоб захопити Бахмут, незважаючи на очевидну напругу у стосунках між Пригожиним і керівництвом міноборони.

Аналітики звертають увагу на те, що Пригожин зменшив свої відверті нападки на відомство в останні дні.

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Також російські військові блогери повідомляють, що сили «Вагнера» використовують танки Т-90 в Бахмуті, що вказує на те, що російське керівництво виділило ПВК більш сучасні засоби для захоплення міста.

За словами експертів ISW, російське військове командування, схоже, дедалі більше перекладає відповідальність за наступальні операції в Україні на повітряно-десантні війська РФ.

Аналітики вважають малоймовірним, що Теплінському вдасться відновити попередній статус ПДВ як елітного підрозділу через значні втрати в Україні.

«Масштабні втрати раніше елітних підрозділів, які зараз доукомплектовуються погано навченим мобілізованим персоналом, ймовірно, матимуть довгостроковий вплив на боєздатність цих підрозділів, і заміна одного командира навряд чи зможе вирішити проблему», – йдеться у звіті.

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Крім того, зазначається, що група «Вагнера» повернула 130 українських військовополонених 16 квітня, що свідчить про те, що ПВК могла здійснювати обмін незалежно від міноборони Росії.

Фахівці припускають, що група «Вагнера», можливо, намагається змусити мобілізованих російських військовослужбовців підписати контракти з нею, ймовірно, намагаючись компенсувати втрати в Україні.

Як приклад ISW наводить той факт, що мобілізовані військовослужбовці з Московської та Івановської областей РФ у публічній скарзі, опублікованій 16 квітня, стверджують, що група «Вагнера» змусила 170 мобілізованих підписати контракти з нею.

Раніше російські джерела стверджували, що 100 мобілізованих у Луганській області зникли 7 квітня після того, як відмовилися підписати контракти з ПВК.

мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW: