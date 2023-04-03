«Південь» заявив про активність ворожих кораблів у Севастополі

Корабельне угрупування ворога у Чорному морі складається з дев'яти кораблів

Станом на ранок 3 квітня у Чорному морі перебуває дев'ять російських кораблів, серед них два ракетоносії. Загалом спостерігається активність флоту у Севастополі. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Гуменюк пояснила активність російських кораблів та вихід з бухти тимчасово окупованого Севастополя.

«Якщо вони навіть вже почали тренування «жесту доброї волі», то нам це тільки на руку і ми будемо «аплодувати». Якщо говорити про об’єктивні причини, то цілком ймовірно, що це було маневрування суто господарської діяльності. Це звичайна робота бойова, або навчання, або господарська, тому ми пильно за ними. Знаємо точно, що поки вони якщо і почали свій рух, то це тільки тренування», – сказала вона.

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Крім того, корабельне угрупування ворога у Чорному морі складається з дев'яти кораблів, решта заведені в пункти базування.

«На бойовому чергуванні два ракетоносії: один надводний, інший підводний. Що стосується ракетоносіїв, то вчора вони танцювали, так скажемо, заходили в пункт базування, виходили, примірялися і так далі. Тому це цілком нормально, це звичайна повсякденна діяльність і можливо деяка паніка в їхніх головах вже починає пускати свої корені», – додала Гуменюк.

Масованої ракетної атаки ймовірно не передбачається, адже у Росії не вистачає снарядів. Водночас можливі точкові удари.

Нагадаємо, триває 404-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу тут було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.