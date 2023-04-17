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Найманець «Вагнера» зізнався, що жорстоко вбив п'ятирічну дитину в Соледарі (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Найманець «Вагнера» зізнався, що жорстоко вбив п'ятирічну дитину в Соледарі (відео)
Завербовані зеки у ПВК «Вагнер» безжально вбивали дітей
скріншот відео

Найманець «Вагнера» зізнався, що не жалів нікого: ні дітей, ні літніх людей

Колишній ув’язнений, який служив у лавах бойовиків ПВК «Вагнер», детально розповів про те, як вбивав дітей та підлітків на українській землі. Про звірства він зізнався в інтерв’ю проекту Gulagu.net.

Бойовик Азамат Улдаров розповів, як йому було надано наказ «зачистити та знищити всіх» під час штурму Соледару, коли в районі українського міста висадили близько 150 найманців. Тоді він вбив вистрілом у голову п'ятирічну дитину.

«Ми йшли і вбивали всіх. Були жінки, чоловіки, пенсіонери, діти… Дитині було 5-6 років, вона верещить, а я зробив контрольний. Була команда зачистити всіх», – зізнався окупант.

Бойовик стверджує, що в нього «не було вибору», адже за невиконання наказів найманців очікує смерть. 

Далі Улдаров згадав, як у Бахмуті йому дали команду зачистити підвал, де було близько 300-400 осіб, серед яких приблизно 40 дітей.

«Мені сказали не випустити нікого. Я виконав команду. Я поклав там усіх зі своєю групою, ми всіх залишили там. Це був дев’ятиповерховий будинок та цілий підвал, а також перший та другий поверх були забиті людьми та заміновані. Я тоді дав команду – «обнулити» всіх», – додав Улдаров.

Також він зізнався про безліч страт, які проводилися за допомогою ножа та кувалди. За словами бойовика, це були улюблені засоби страти ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усього на очах Улдарова стратили понад 20 осіб, більша частина з яких – «вагнерівці».

Нагадаємо, що 17 квітня російські правозахисники викрили злочини Пригожина та найманців «Вагнера». 

Один із зеків-найманців ПВК «Вагнер» Олексій Савічев зробив шокуючі зізнання у масових вбивства українських дітей та підлітків у Бахмуті Донецької області. За його словами, беззбройних людей розстрілювали навіть за татуювання, зокрема за символіку «Азова».

Теги: ПВК Вагнера Соледар окупанти

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