Україна спростила ввезення касок і квадрокоптерів для потреб армії

В Україні триває 32-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Товари для військових тепер можуть завозитися у вигляді гуманітарної допомоги

Кабінет міністрів розширив перелік товарів, які можуть ввозитися у вигляді гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану. Про це йдеться в урядовій постанові від 26 березня, повідомляє «Главком».

Мова про каски, виготовлені відповідно до військових стандартів, зокрема стандартів, НАТО; пластини для бронежилетів; переносні радіостанції нецивільного призначення; безпілотні літальні апарати (квадрокоптери) нецивільного призначення; біноклі, монокуляри та інші оптичні труби, магніфери (збільшувачі) нецивільного призначення; коліматорні приціли, оптичні приціли нецивільного призначення; тепловізори, прилади нічного бачення.

Вказані товари, які заходитимуть в Україну як гуманітарна допомога підлягають взяттю на облік в Збройних Силах, правоохоронних органах, інших військових формуваннях.

Додамо, що 1 березня уряд врегулював питання пропуску гуманітарної допомоги. Згідно з урядовою постановою, на період воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги від донорів здійснюється за місцем перетину кордону шляхом подання товаросупровідних документів або декларації без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Також Кабмін доручив Державній митній службі та Державній прикордонній службі на період воєнного стану забезпечити невідкладний пропуск через державний кордон України гуманітарної допомоги.

Крім цього, керівники митниць та прикордонних загонів повинні сприяти якнайшвидшому одержанню державою військової допомоги та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що в Україні триває 32-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.