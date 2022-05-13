«Відправили 1500 людей, повернулося 30». У «ДНР» скаржаться на втрати на фронті

Мешканці окупованого Донбасу сумніваються в тому, що окупанти будь-коли зможуть захопити Мар’їнку

Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило телефонну розмову двох мешканців «ДНР». Про це повідомляє ГУР у Facebook.

У перехопленій розмові двоє «ДНРівців» діляться останніми новинами з фронту. Жінка розповідає, що російські солдати стріляють з позицій поблизу її житла. Потім їдуть ховатися.

Жінка висловлює сумнів в тому, що окупанти будь-коли зможуть захопити Мар’їнку, оскільки українські військові побудували міцну оборону: «Там бетону по 2,5-3 метри. Який снаряд їх проб’є? А вони засіли і сидять».

Також жінка розповідає про нещодавню спробу штурму: «Відправили 1500 людей. Приїхало 30 назад. Тобто, всі, з ким була знайома там, немає вже нікого».

У відповідь чоловік скаржиться на проблеми з надходженням резервів: «В рашці всі ховаються. Ніхто не хоче їхати».

Раніше розвідка оприлюднила аудіозапис перехоплення розмови окупанта, що яскраво демонструє настрій у російській армії – бажання піти з війни за будь-яку ціну.