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    Події в Україні

    «Відправили 1500 людей, повернулося 30». У «ДНР» скаржаться на втрати на фронті

    Росія примусово мобілізує мешканців окупованих територій Донбасу на війну - «Відправили 1500 людей, повернулося 30». У «ДНР» скаржаться на втрати на фронті
    Росія примусово мобілізує мешканців окупованих територій Донбасу на війну

    Мешканці окупованого Донбасу сумніваються в тому, що окупанти будь-коли зможуть захопити Мар’їнку

    Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило телефонну розмову двох мешканців «ДНР». Про це повідомляє ГУР у Facebook.

    У перехопленій розмові двоє «ДНРівців» діляться останніми новинами з фронту. Жінка розповідає, що російські солдати стріляють з позицій поблизу її житла. Потім їдуть ховатися.

    Жінка висловлює сумнів в тому, що окупанти будь-коли зможуть захопити Мар’їнку, оскільки українські військові побудували міцну оборону: «Там бетону по 2,5-3 метри. Який снаряд їх проб’є? А вони засіли і сидять».

    Також жінка розповідає про нещодавню спробу штурму: «Відправили 1500 людей. Приїхало 30 назад. Тобто, всі, з ким була знайома там, немає вже нікого».

    У відповідь чоловік скаржиться на проблеми з надходженням резервів: «В рашці всі ховаються. Ніхто не хоче їхати».

    Раніше розвідка оприлюднила аудіозапис перехоплення розмови окупанта, що яскраво демонструє настрій у російській армії – бажання піти з війни за будь-яку ціну.

    Теги: росія окупанти «ДНР» війна Україна окупація #stoprussia
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    «Відправили 1500 людей, повернулося 30». У «ДНР» скаржаться на втрати на фронті