В Раді планують обмежити рух транспорту під час січневого карантину

Депутат Гетьманцев пропонує посилити обмеження з 8 по 24 січня

Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев вважає, що з введенням у країні тотального карантину, який планується запровадити з 8 по 24 січня, потрібно обмежити роботу громадського транспорту, а подекуди він просто перестане функціонувати.

«Тому що будь-які половинчасті обмеження не дають тієї користі, на яку ми розраховуємо. Водночас треба відзначити, що рішення уряду про карантин «вихідного дня» дозволило нам сьогодні спостерігати менші цифри заражених на коронавірус в Україні», – підкреслив він в інтервʼю «Радіо Свобода».

Правда, він звернув увагу, що жорсткі обмеження в інших країнах негативно позначаються на малому бізнесі. Хоча в деяких державах карантин більш суворий, ніж в Україні.

«Ніхто у світі не знає, як діяти, ніхто не знає чітких алгоритмів. Ось Великобританія, Ізраїль вводять повний локдаун. Багато країн пройшли через повні локдауни. Наш уряд вирішив ввести компромісні заходи, ввівши локдаун «вихідного дня», наприклад, або ввівши з 8 січня локдаун, не зупиняючи роботу транспорту», – каже голова фінансового комітету.

Враховуючи вищевказані слова, парламентарій зробив висновок, якщо Україна зможе врятувати одне життя українця ціною 0,5% ВВП, то повинна це зробити, навіть не замислюючись.

Раніше стало відомо, що з 8 січня в Україні не будуть працювати спортзали, торгові центри, непродовольчі магазини, а кафе та ресторани зможуть продавати лише на винос і з доставкою. Доступними будуть лише товари першої необхідності – харчові продукти, медичні товари, ліки, ветеринарні товари та бензин.

Зазначимо, що глава МОЗ Максим Степанов каже, що січневі обмежувальні заходи з натяжкою можна назвати локдауном. Адже вони не такі жорсткі, які були в деяких європейських країнах. Крім того, чиновник заявив, що якщо не вводити посилений карантин в січні, його все одно доведеться запровадити у лютому 2021 року.

Також міністр заявив, що в Україні до посилення карантину з 8 по 24 січня додасться «природний локдаун» – з 1 по 6 січня.

Раніше глава МОЗ пояснив, чому карантин в Україні посилять саме з 8 січня.