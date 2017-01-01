В районі пошуків зниклої субмарини «Сан-Хуан» виявлено непізнаний об'єкт

Непізнаний предмет знаходиться на глибині 950 метрів

Прес-офіцер аргентинського флоту Енріке Бальбі заявив, що в районі пошуків зниклого підводного човна «Сан Хуан» в Південній Атлантиці виявлено новий непізнаний об'єкт. Про це пише ABC News. За словами Бальбі, предмет знаходиться на глибині 950 метрів і розташований неподалік від останнього відомого місцезнаходження субмарини.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зникла субмарина

Непізнаний предмет знаходиться на глибині 950 метрів

Прес-офіцер аргентинського флоту Енріке Бальбі заявив, що в районі пошуків зниклого підводного човна «Сан Хуан» в Південній Атлантиці виявлено новий непізнаний об'єкт.

Про це пише ABC News.

За словами Бальбі, предмет знаходиться на глибині 950 метрів і розташований неподалік від останнього відомого місцезнаходження субмарини.

Також повідомляється, що виявлений раніше підводним телекерований апаратом предмет виявився затонулим риболовецьким судном.

Раніше аргентинський флот заявив, що відмовився від спроб врятувати 44 членів екіпажу, які перебувають на борту підводного човна, що зник понад два тижні тому.

Надія знайти членів екіпажу живими зникла з того часу, коли повідомили про ймовірний вибух біля останнього відомого місцезнаходження судна.

Відомо, що морська вода потрапила на піддон для акумулятора субмарини, що могло спричинити коротке замикання і виведення з ладу.

Субмарину розшукували у районі на південний схід від півострова Вальдес, звідки надійшов останній сигнал з борту .

Військово-морські сили США раніше направили дві команди рятувальників для допомоги в пошуку зниклого аргентинського підводного човна «Сан Хуан».

Спочатку до пошуків приєдналося сім країн - Чилі, Уругвай, Бразилія, Перу, США, Велика Британія і Франція. Потім їх число виросло до 13-ти завдяки Німеччині, Канаді, Колумбії, Іспанії, Норвегії та Росії.

23 листопада представник ВМС Аргентини, капітан Енріке Бальби заявив, що в зоні зникнення аргентинської субмарини «Сан-Хуан» була зафіксована «гідроакустична аномалія».

Раніше Бальби повідомив, що на зниклому човні закінчуються запаси кисню.

Також повідомлялося, що міноборони Аргентини зафіксувало сім сигналів, імовірно, з «Сан Хуан». Проте встановити контакт не вдалося.