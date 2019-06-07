В суді розповіли, як поновили на посаді поліцейського, підозрюваного у вбивстві дитини



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Володимир Петровець під час суду Фото: Страна

Розгляд справи щодо поліцейського Петровця тривав з 17 березня 2016 року по 16 січня 2018 року

Окружний адміністративний суд міста Києва дав пояснення щодо рішення у справі про поновлення на посаді Володимира Петровця, одного із поліцейських, яких підозрюють у вбивстві хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

«Поширена у ЗМІ інформація про те, що Петровець був поновлений на посаді протягом двох днів, не відповідає дійсності. Розгляд справи тривав з 17 березня 2016 року по 16 січня 2018 року», - заявили в пресслужбі Окружного адміністративного суду міста Києва.

Повідомляється, що 17 березня 2016 року Окружним адміністративним судом міста Києва було відкрито провадження у справі №826/4091/16 за позовом Петровця до Головного управління Національної поліції в Київській області та Атестаційної комісії №3 про його поновлення на посаді.

«Сторонами були надані матеріали для розгляду справи, серед яких і позитивна характеристика Петровця від його безпосереднього керівника. 2 червня 2016 року, 28 липня 2016 року та 30 серпня 2016 року відбулись судові засідання у справі. Через неявку без поважної причини відповідача - Атестаційної комісії №3 у судове засідання 30 серпня 2016 року, суд, на підставі ч.6 ст. 128 КАСУ (чинна на той час редакція) перейшов у письмове провадження. У зв’язку із закінченням повноважень судді, в провадженні якого перебувала справа, її було передано на повторний автоматизований розподіл, і 26 вересня 2017 справа була прийнята в провадження судді Дмитра Костенка», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що 10 жовтня 2017 року відбулось судове засідання у справі, на яке відповідачі – Головне управління Національної поліції в Київській області та Атестаційна комісія №3 не з’явились. На підставі ч.6 ст 128 КАСУ (чинна на той час редакція) суд перейшов у письмове провадження у справі.

16 січня 2018 року, як повідомили у пресслужбі, суддя Дмитро Костенко завершив розгляд справи та часткового задовольнив вимоги позивача, серед яких:

– визнання протиправним і скасування рішення Атестаційної комісії №3 Головного управління НП в Київській області щодо невідповідності займаній посаді та звільнення зі служби в поліції через службову невідповідність Петровця Володимира Сергійовича,

- визнання протиправним і скасування наказу ГУ Національної поліції в Київській області у частині звільнення старшого сержанта поліції Петровця Володимира Сергійовича зі служби в поліції у запас Збройних сил.

- поновлення Петровця Володимира Сергійовича на посаді поліцейського роти Дорожньо-патрульної служби Головного управління Національної поліції в Київській області з 18.02.2016.

«Звертаємо увагу на те, що Окружним адміністративним судом міста Києва було поновлено Петровця В. на посаді через неправомірність процедури атестації позивача за відсутності передбачених ч. 2 ст. 57 Закону України «Про національну поліцію» підстав для цього (відсутнє рішення керівника органу поліції стосовно позивача, в якому зазначена конкретна підстава та необхідність атестування саме його). Серед інших підстав прийняття ОАСК такого рішення - необґрунтованість висновку атестаційної комісії про невідповідність позивача займаній посаді, який не містить висновків щодо обставин, передбачених п.16 розд. ІV інструкції, та факту відповідності поліцейського вимогам, що пред’являються до нього як до особи, яка перебуває на відповідній посаді, а також набрання поліцейським за результатами тестування кількості балів, меншої за мінімально необхідний рівень, що атестаційна комісія оцінювала без урахування решти доказів», - підкреслили в суді.

Наголошується, що висновки суду відповідають наявним у справі доказам, постанові Пленуму ВАСУ від 29.09.2016 №11 «Про судову практику оскарження рішень атестаційних комісій органів (закладів, установ) Національної поліції України про звільнення працівників поліції внаслідок непроходження ними атестації» (п.п. 2, 9), висновкам ВАСУ та Верховного Суду у справах даної категорії, зробленим, як до, так і після прийняття рішення ОАСК у справі №826/4091/16 (напр. від 05.12.2017 №820/5809/16, від 12.12.2017 №814/898/16, від 08.02.2018 №818/1033/16, від 22.01.2019 №822/406/16, від 23.01.2019 №826/4246/16 та ін.).

«Слід зазначити, що ГУ НП в Київській області була подана апеляційна скарга на вказане рішення, однак, вона була залишена без руху для усунення апелянтом недоліків. У зв’язку з тим, що недоліки апеляційної скарги усунені не були, вона була повернута апелянту судом апеляційної інстанції. Касаційної скарги, відповідно, подано не було», - додали в суді.

Щодо наявної у ЗМІ інформації про те, що Петровець нібито був знятий із займаної посади через кримінальне правопорушення, то такі відомості у справі відсутні, зауважили в пресслужбі.

«Наявні у справі матеріали, які стали підставою для звільнення Петровця В., а саме - атестаційний лист від 05.01.2016, особова справа, протокол засідання атестаційної комісії, витяг з наказу №77о/с від 17.02.2016 про звільнення Петровця В. та інші документи, не містять даних про вчинення ним кримінального правопорушення», - повідомив Окружний адміністративний суд міста Києва.

Як відомо, обох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, звільнили зі служби.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. Пізніше у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.

Слідчі, які розслідують вбивство, досі не знайшли зброю, з якої було здійснено постріл, хоча були проведені допити та слідчі експерименти.