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    В турецькому аеропорту сварка поліцейських закінчилася стріляниною

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    <span>В аеропорту Кайсері 26 березня сталася стрілянина&nbsp;</span> - В турецькому аеропорту сварка поліцейських закінчилася стріляниною
    В аеропорту Кайсері 26 березня сталася стрілянина 
    Фото: twitter.com/ritakhoury10

    В результаті інциденту кілька поліцейських були серйозно поранені

    В аеропорту турецького міста Кайсері двоє поліцейських відкрили стрілянину. Про це повідомляє телеканал NTV.

    Повідомляється, що між поліцейськими виникла сварка, потім вони почали стріляти один в одного в зону внутрішніх рейсів. Поранені поліцейські доставлені в лікарню.

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    Нагадаємо, 18 березня чоловік відкрив стрілянину в центрі нідерландського міста Утрехта. В результаті інциденту загинуло троє людей, ще дев'ять отримали поранення.

    Як повідомили правоохоронці, зловмисник дістав зброю в міському трамваї Утрехта і розстріляв кількох людей, після цього він утік. 

    37-річний уродженець Туреччини Гьокмен Танис, підозрюваний у вбивстві трьох осіб під час стрілянини 18 березня в трамваї в нідерландському Утрехті визнав свою провину перед суддею і заявив, що діяв самостійно. 

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