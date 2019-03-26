В турецькому аеропорту сварка поліцейських закінчилася стріляниною
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В результаті інциденту кілька поліцейських були серйозно поранені
В аеропорту турецького міста Кайсері двоє поліцейських відкрили стрілянину. Про це повідомляє телеканал NTV.
Повідомляється, що між поліцейськими виникла сварка, потім вони почали стріляти один в одного в зону внутрішніх рейсів. Поранені поліцейські доставлені в лікарню.
#Gunshots heard in #Turkey's #Kayseri #airport, two wounded turkey airport#türkiye #havaalanı #silah pic.twitter.com/cGSGsQNan4— rita khoury (@ritakhoury10) 26 березня 2019 р.
Нагадаємо, 18 березня чоловік відкрив стрілянину в центрі нідерландського міста Утрехта. В результаті інциденту загинуло троє людей, ще дев'ять отримали поранення.
Як повідомили правоохоронці, зловмисник дістав зброю в міському трамваї Утрехта і розстріляв кількох людей, після цього він утік.
37-річний уродженець Туреччини Гьокмен Танис, підозрюваний у вбивстві трьох осіб під час стрілянини 18 березня в трамваї в нідерландському Утрехті визнав свою провину перед суддею і заявив, що діяв самостійно.