Стрілянина в голландському трамваї: підозрюваний визнав провину



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37-річний уродженець Туреччини Гьокмен Танис звинувачується в скоєнні стрільби з терористичними намірами

Зловмисник також заявив, що діяв самостійно

Підозрюваний у вбивстві трьох осіб під час стрілянини 18 березня в трамваї в нідерландському Утрехті визнав свою провину перед суддею і заявив, що діяв самостійно. Про це стверджують прокурори, пише Reuters.

37-річний уродженець Туреччини Гьокмен Танис звинувачується в скоєнні стрільби з терористичними намірами. Влада також розслідує, чи мав він інші особисті мотиви. Чоловік дістав зброю в міському трамваї Утрехта і розстріляв кілька людей, після чого втік.

Прокурори не надали додаткових подробиць про визнання Таниса, посилаючись на важливість подальшого розслідування. Арешт Таниса, якого зловили після семигодинного розшуку, продовжили 22 березня на максимальний термін в два тижні.

Він повинен постати перед судом знову протягом двох тижнів, після чого його арешт можуть продовжити до 90 днів. 40-річний чоловік, якого затримали у вівторок у зв'язку з тим, що Таниса заарештували в його будинку, був звільнений в п'ятницю, оскільки не було ніяких доказів його участі в стрілянині, сказали прокурори.

Напередодні прокуратура Нідерландів заявила, що утрехтський стрілок - терорист.

Нагадаємо, вранці 18 березня чолвоік відкрив стрілянину в центрі нідерландського міста Утрехта. За останніми даними, в результаті інциденту загинуло троє людей, ще дев'ять отримали поранення.

Зловмисник дістав зброю в міському трамваї Утрехта і розстріляв кількох людей, після цього він утік.

У зв’язку зі стріляниною у місті підвищили до максимального рівень терористичної загрози.

Співробітники поліції Німеччини заявили, що посилили контроль на кордонічерез стрілянину в Утрехті.