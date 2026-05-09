Мадяр склав присягу прем’єра Угорщини. Новий парламент ухвалив перші символічні рішення

В Угорщині 9 травня відбулося перше засідання новообраного парламенту, де абсолютну більшість отримала опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорське видання 444.

Новий склад парламенту був обраний на виборах 12 квітня. Партія Мадяра отримала 141 мандат із 199, хоча ще у попередньому скликанні взагалі не була представлена у парламенті.

Одним із перших рішень нової спікерки парламенту Агнеш Форстхоффер стало повернення прапора Європейського Союзу на будівлю парламенту. Його прибрали ще за часів прем’єрства Віктора Орбана, який керував Угорщиною 16 років.

Сам Мадяр раніше закликав угорців вийти до парламенту, щоб відзначити завершення «епохи Орбана». Колишній прем’єр-міністр Віктор Орбан був відсутній на інавгураційному засіданні. Водночас у залі перебував колишній глава МЗС Петер Сійярто.

Партія Орбана «Фідес» втратила більшість у парламенті, скоротивши представництво зі 135 до 52 місць. Частина ключових діячів партії вже відмовилася від депутатських мандатів.

Новий уряд Угорщини вже заявив про намір розслідувати можливі фінансові зловживання попередньої влади. Для цього планують створити спеціальне «управління з повернення вкрадених активів».

«Йдеться про розслідування та дії, які повністю відповідають верховенству права», – заявив один із представників нової влади Золтан Тарр.

Також новому уряду доведеться вирішувати питання розблокування €17 млрд допомоги ЄС, які були заморожені для уряду Орбана через претензії Брюсселя до стану верховенства права в Угорщині.

Крім того, нова влада має визначитися зі ставленням до міграційного пакту ЄС та подальшої політики щодо України. Петер Мадяр уже заявляв, що Угорщина поки не може відмовитися від російських енергоносіїв у короткостроковій перспективі.

Раніше Угорщина без публічних заяв вислала російського розвідника, який працював під дипломатичним прикриттям та мав контакти зі структурами, наближеними до уряду Віктора Орбана.

