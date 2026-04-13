«Росіяни, геть додому». У Будапешті святкують перемогу Мадяра (фото, відео)

Мадяр виступив на переможному мітингу в Будапешті

У Будапешті десятки тисяч людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати перемогу опозиційної партії «Тиса» на парламентських виборах. Прихильники лідера партії Петера Мадяра зібралися біля парламенту та на набережній Дунаю, розмахуючи прапорами, пише «Главком».

Під час переможного мітингу Мадяра натовп скандував «Ruski haza!», що перекладається як «Росіяни, геть додому».

Сам Мадяр заявив про зміну курсу країни.

«Угорщина хоче знову бути європейською країною. Вона хоче повернутися до Європи», – сказав він. Його слова супроводжувалися гучними оплесками.

Святкування охопили центр міста: люди заповнили вулиці, балкони та навіть станції метро.

Петер Мадяр виступив перед своїми прихильниками у Будапешті після виборів, заявивши про історичну перемогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.