Зеленський відповів, чи готова Україна до діалогу з новим керівництвом Угорщини

Переможець парламентських перегонів в Угорщині Петер Мадяр офіційно стане прем'єр-міністром на початку травня

Президент зазначив, що розраховує на конструктивну позицію нового керівництва Угорщини щодо України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з переможцем парламентських виборів в Угорщині Петером Мадяром в будь-який момент. Про це глава держави сказав під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

Президент зазначив, що розраховує на конструктивну позицію нового керівництва Угорщини щодо України. За його словами, Київ також готовий робити кроки назустріч, адже країни є сусідами і мають жити в мирі.

Зеленський додав, що наразі угорський прем’єр зосереджений на внутрішніх питаннях і формуванні уряду, однак Україна відкрита до діалогу в будь-який час.

Нагадаємо, Угорщина готується до офіційної зміни керівництва уряду. Лідер опозиційної партії «Тиса», яка здобула перемогу на парламентських виборах, Петер Мадяр обійме посаду прем'єр-міністра вже 9 травня.

