Зеленський відповів, чи готова Україна до діалогу з новим керівництвом Угорщини

glavcom.ua
Переможець парламентських перегонів в Угорщині Петер Мадяр офіційно стане прем'єр-міністром на початку травня
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з переможцем парламентських виборів в Угорщині Петером Мадяром в будь-який момент. Про це глава держави сказав під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

Президент зазначив, що розраховує на конструктивну позицію нового керівництва Угорщини щодо України. За його словами, Київ також готовий робити кроки назустріч, адже країни є сусідами і мають жити в мирі.

Зеленський додав, що наразі угорський прем’єр зосереджений на внутрішніх питаннях і формуванні уряду, однак Україна відкрита до діалогу в будь-який час.

Нагадаємо, Угорщина готується до офіційної зміни керівництва уряду. Лідер опозиційної партії «Тиса», яка здобула перемогу на парламентських виборах, Петер Мадяр обійме посаду прем'єр-міністра вже 9 травня.

До слова, лідер партії «Тиса» та переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр зробив заяву про кредит для України обсягом €90 млрд. 

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

Зеленський відповів, чи готова Україна до діалогу з новим керівництвом Угорщини
Відновлення мирних переговорів: Зеленський зробив заяву
Оборонна підтримка: Зеленський повідомив про домовленості з Іспанією
€90 млрд для України. Президент зробив заяву
Відновлення електрогенерації: Шмигаль назвав ключові пріоритети
Де насправді заробляє прем’єр-міністерка. Уряд розкрив секрет «підробітків» Свириденко (документ)
