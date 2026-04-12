«Угорщина обрала Європу». Урсула фон дер Ляєн про результати виборів

Фон дер Ляєн: країна повертається до свого європейського шляху

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала проміжні результати парламентських виборів в Угорщині, заявивши про повернення країни до європейського курсу, пише «Главком».

Фон дер Ляєн наголосила на важливості вибору угорського народу для всього Європейського Союзу.

«Угорщина обрала Європу. Європа завжди обирала Угорщину. Країна повертається до свого європейського шляху. Союз стає сильнішим», – написала вона.

Вибори в Угорщині

Сьогодні, 12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Станом на 23:00 лідирує опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром. Варто зазначити, що ЦВК опрацювала вже понад 60% голосів.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність.

Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою, але наголосив, що остаточні результати будуть визначені пізніше.

До вітань долучився і президент Франції Емманюель Макрон, який наголосив на значенні результатів виборів для Європи.