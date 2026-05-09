Зеленський звернувся до Мадяра після його вступу на посаду

Надія Карбунар
Президент вважає символічним те, що вступ на посаду нового угорського прем’єра відбувся у День Європи

Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра із початком його роботи на посаді прем’єр-міністра Угорщини. Як інформує «Главком», вітальні слова глава держави опублікував на платформі Х.

Зеленський назвав символічним те, що вступ на посаду нового угорського прем’єра відбувся саме 9 травня, у День Європи.

Український лідер запропонував очільнику уряду Угорщини співпрацю на основі добросусідства.

«Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною та будувати сильні відносини між нашими країнами на основі добросусідства й поваги до наших людей. Разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу», – наголосив він.

Зеленський побажав Мадяру успіхів та хороших результатів на посаді.

Нагадаємо, в Угорщині 9 травня відбулося перше засідання новообраного парламенту, де абсолютну більшість отримала опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром. Новий склад парламенту був обраний на виборах 12 квітня. Партія Мадяра отримала 141 мандат із 199, хоча ще у попередньому скликанні взагалі не була представлена у парламенті.

Раніше Угорщина без публічних заяв вислала російського розвідника, який працював під дипломатичним прикриттям та мав контакти зі структурами, наближеними до уряду Віктора Орбана.

