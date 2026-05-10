Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єр-міністр Угорщини закликав президента піти у відставку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр-міністр Угорщини закликав президента піти у відставку
Петер Мадяр і члени партії Тиса у парламенті в Будапешті 9 травня
фото: Bloomberg

Петер Мадяр заявив, що Тамаш Шуйок повинен мати «сміливість» піти у відставку через мовчання щодо дій уряду Орбана

Новопризначений прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр закликав президента Тамаша Шуйока скласти повноваження під час протистояння в парламенті. Ця подія відбулася в межах зусиль, спрямованих на завершення 16-річного автократичного правління Віктора Орбана. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Мадяр заявив, що Шуйок повинен мати «сміливість» піти у відставку через мовчання щодо дій попереднього уряду. Серед згаданих прем'єром претензій – руйнування демократичних інститутів та випадки жорстокого поводження з дітьми в державних установах. Мадяр наголосив, що президент не може представляти угорців, і визначив крайній термін для його відставки – 31 травня.

Також новий голова уряду неодноразово приніс вибачення за бездіяльність попередньої влади, зокрема у питаннях нападів на громадянське суспільство, тиску на журналістів та відсутності розслідувань зловживань.

Нагадаємо, в Угорщині 9 травня відбулося перше засідання новообраного парламенту, де абсолютну більшість отримала опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром.

Новий склад парламенту був обраний на виборах 12 квітня. Партія Мадяра отримала 141 мандат із 199, хоча ще у попередньому скликанні взагалі не була представлена у парламенті.

Як відомо, лідер партії «Тиса» Петер Мадяр ініціює зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Символічним місцем для перших переговорів політик обрав місто Берегове на Закарпатті. Про це Мадяр повідомив на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з мером Берегового Золтаном Баб’яком.

За словами Петера Мадяра, головною темою його розмови з мером Баб’яком було становище угорської меншини в Україні. Політик переконаний, що перезапуск відносин між країнами відповідає інтересам закарпатських угорців.

Теги: Угорщина Петер Мадяр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський побажав Мадяру успіхів та хороших результатів на посаді
Зеленський звернувся до Мадяра після його вступу на посаду
Вчора, 19:40
Зеленський зустрівся з Бабішем під час саміту Європейської політичної спільноти, 3 травня 2026 року
Бабіш не Орбан. Чому Чехія не повторить шлях Угорщини
5 травня, 16:06
За словами міністра, транзит нафти з території Білорусі у бік України відновили у середу
Угорщина повідомила про відновлення постачання нафти через «Дружбу»
22 квiтня, 20:07
У ЄС визначили претендентів на роль «наступника» Орбана
ЄС визначив нові загрози всередині блоку: хто стане «новим Орбаном»
15 квiтня, 14:47
Мадяру доведеться виконати 27 вимог за €35 млрд
€35 млрд на паузі: Мадяру доведеться виконати 27 вимог ЄС – FT
14 квiтня, 00:30
Глава МЗС Угорщини Сійярто зник з публічного простору
ЗМІ: Сійярто зник після поразки Орбана і перестав виходити на публіку
13 квiтня, 12:44
Орбан побудував свою кампанію на ненависті до України та критиці Брюсселю. Ця ставка не спрацювала
Поразка «Фідес». Чи посадять Орбана?
13 квiтня, 11:45
За словами Сибіги, Україна готова працювати над нормалізацією відносин між країнами
МЗС скасувало рекомендацію утримуватися від поїздок до Угорщини після поразки Орбана
13 квiтня, 09:31
Партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром здобула перемогу на парламентських виборах в Угорщині
Зеленський привітав Мадяра та його партію з перемогою на виборах
12 квiтня, 23:52

Політика

Прем'єр-міністр Угорщини закликав президента піти у відставку
Прем'єр-міністр Угорщини закликав президента піти у відставку
Історик: Путін перевершив керівників СРСР в ідеологічній експлуатації Дня Перемоги
Історик: Путін перевершив керівників СРСР в ідеологічній експлуатації Дня Перемоги
Путін готовий зустрітись із Зеленським не в Москві, але назвав нову умову
Путін готовий зустрітись із Зеленським не в Москві, але назвав нову умову
Кремль розкрив деталі розмови Путіна і Фіцо про Україну
Кремль розкрив деталі розмови Путіна і Фіцо про Україну
Словацький прем'єр зустрівся з Путіним у Москві
Словацький прем'єр зустрівся з Путіним у Москві
Кремль після параду виступив із заявою
Кремль після параду виступив із заявою

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
8 травня, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua