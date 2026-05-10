Прем'єр-міністр Угорщини закликав президента піти у відставку

Петер Мадяр і члени партії Тиса у парламенті в Будапешті 9 травня

Петер Мадяр заявив, що Тамаш Шуйок повинен мати «сміливість» піти у відставку через мовчання щодо дій уряду Орбана

Новопризначений прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр закликав президента Тамаша Шуйока скласти повноваження під час протистояння в парламенті. Ця подія відбулася в межах зусиль, спрямованих на завершення 16-річного автократичного правління Віктора Орбана. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Мадяр заявив, що Шуйок повинен мати «сміливість» піти у відставку через мовчання щодо дій попереднього уряду. Серед згаданих прем'єром претензій – руйнування демократичних інститутів та випадки жорстокого поводження з дітьми в державних установах. Мадяр наголосив, що президент не може представляти угорців, і визначив крайній термін для його відставки – 31 травня.

Також новий голова уряду неодноразово приніс вибачення за бездіяльність попередньої влади, зокрема у питаннях нападів на громадянське суспільство, тиску на журналістів та відсутності розслідувань зловживань.

Нагадаємо, в Угорщині 9 травня відбулося перше засідання новообраного парламенту, де абсолютну більшість отримала опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром.

Новий склад парламенту був обраний на виборах 12 квітня. Партія Мадяра отримала 141 мандат із 199, хоча ще у попередньому скликанні взагалі не була представлена у парламенті.

Як відомо, лідер партії «Тиса» Петер Мадяр ініціює зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Символічним місцем для перших переговорів політик обрав місто Берегове на Закарпатті. Про це Мадяр повідомив на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з мером Берегового Золтаном Баб’яком.

За словами Петера Мадяра, головною темою його розмови з мером Баб’яком було становище угорської меншини в Україні. Політик переконаний, що перезапуск відносин між країнами відповідає інтересам закарпатських угорців.