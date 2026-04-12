Вибори в Угорщині. Орбан привітав Мадяра з перемогою – заява лідера опозиції

glavcom.ua
Лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр
фото: АР

Мадяра зазначив, що Орбан зателефонував йому особисто

Лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр заявив, що чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав його з перемогою та виборах, пише «Главком».

За словами Мадяра, Орбан зателефонував йому особисто та висловив вітання. 

«Прем’єр-міністр Віктор Орбан привітав нас із перемогою по телефону», – повідомив лідер опозиції.

Як відомо, в Угорщині відбулись парламентські вибори, триває підрахунок голосів. За попереднім підрахунком 45,71% голосів в Угорщині опозиційна партія «Тиса» отримує конституційну більшість.

Нагадаємо, в Угорщині закрилися дільниці для голосування на парламентських виборах. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос. 

