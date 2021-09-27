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    27 вересня Землю накриє потужна магнітна буря

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    Вплив магнітних бурь відчувають на собі метеозалежні<br /><br /> - 27 вересня Землю накриє потужна магнітна буря
    Вплив магнітних бурь відчувають на собі метеозалежні

    Фото з відкритих джерел

    Вплив магнітної бурі відчують не тільки метеочутливі люди, а й здорові

    Україну 27 вересня накриє потужна магнітна буря рівня G1, спричинена нещодавнім вибухом на Сонці. Її вплив відчують не тільки метеочутливі люди, а й здорові. Також можливі перебої в роботі різної техніки, повідомляє ФІАН.

    Так, в період геомагнітного шторму можуть виникнути головний біль, безсоння або, навпаки, сонливість, підвищена дратівливість, тахікардія, підвищення артеріального тиску.

    У групі ризику люди, які страждають серцево-судинними захворюваннями.

    Наступні магнітні бурі можливі вже на початку жовтня. Обережними варто бути 4, 5 і 10 жовтня.

    Фото: ФІАН
    Фото: ФІАН

    Як захистити себе від впливу магнітної бурі

    Лікарі радять заздалегідь підготуватися до наближення бурі. Необхідно стежити за своїм станом, контролювати тиск, спостерігати за будь-якими змінами стану, а також тримати необхідні ліки поруч.

    Скасуйте важливі зустрічі, заходи, прийняття серйозних рішень. Не перевтомлюйтесь як фізично, так і емоційно, уникайте стресових ситуацій.

    Ось кілька порад, як мінімізувати вплив магнітної бурі на здоров’я:

    • Спіть повноцінно, 7-8 годин.
    • Не вживайте алкоголь, куріння, енергетики, пийте менше кави та інших підбадьорливих напоїв.
    • Не переїдайте, уникайте нездорової важкої їжі.
    • Частіше провітрюйте приміщення, якщо погода хороша – більше гуляйте на свіжому повітрі.
    • При потребі проконсультуйтеся з лікарем.
    До слова, Сонце викинуло у бік Землі два перегрітих міхури газу, які відомі як викиди корональної маси (CME).
    Теги: прогноз погоди здоров'я ліки шторм
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    27 вересня Землю накриє потужна магнітна буря