27 вересня Землю накриє потужна магнітна буря
Вплив магнітної бурі відчують не тільки метеочутливі люди, а й здорові
Україну 27 вересня накриє потужна магнітна буря рівня G1, спричинена нещодавнім вибухом на Сонці. Її вплив відчують не тільки метеочутливі люди, а й здорові. Також можливі перебої в роботі різної техніки, повідомляє ФІАН.
Так, в період геомагнітного шторму можуть виникнути головний біль, безсоння або, навпаки, сонливість, підвищена дратівливість, тахікардія, підвищення артеріального тиску.
У групі ризику люди, які страждають серцево-судинними захворюваннями.
Наступні магнітні бурі можливі вже на початку жовтня. Обережними варто бути 4, 5 і 10 жовтня.
Як захистити себе від впливу магнітної бурі
Лікарі радять заздалегідь підготуватися до наближення бурі. Необхідно стежити за своїм станом, контролювати тиск, спостерігати за будь-якими змінами стану, а також тримати необхідні ліки поруч.
Скасуйте важливі зустрічі, заходи, прийняття серйозних рішень. Не перевтомлюйтесь як фізично, так і емоційно, уникайте стресових ситуацій.
Ось кілька порад, як мінімізувати вплив магнітної бурі на здоров’я:
- Спіть повноцінно, 7-8 годин.
- Не вживайте алкоголь, куріння, енергетики, пийте менше кави та інших підбадьорливих напоїв.
- Не переїдайте, уникайте нездорової важкої їжі.
- Частіше провітрюйте приміщення, якщо погода хороша – більше гуляйте на свіжому повітрі.
- При потребі проконсультуйтеся з лікарем.