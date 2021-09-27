27 вересня Землю накриє потужна магнітна буря

Вплив магнітних бурь відчувають на собі метеозалежні

Вплив магнітної бурі відчують не тільки метеочутливі люди, а й здорові

Україну 27 вересня накриє потужна магнітна буря рівня G1, спричинена нещодавнім вибухом на Сонці. Її вплив відчують не тільки метеочутливі люди, а й здорові. Також можливі перебої в роботі різної техніки, повідомляє ФІАН.

Так, в період геомагнітного шторму можуть виникнути головний біль, безсоння або, навпаки, сонливість, підвищена дратівливість, тахікардія, підвищення артеріального тиску.

У групі ризику люди, які страждають серцево-судинними захворюваннями.

Наступні магнітні бурі можливі вже на початку жовтня. Обережними варто бути 4, 5 і 10 жовтня.

Фото: ФІАН

Як захистити себе від впливу магнітної бурі

Лікарі радять заздалегідь підготуватися до наближення бурі. Необхідно стежити за своїм станом, контролювати тиск, спостерігати за будь-якими змінами стану, а також тримати необхідні ліки поруч.

Скасуйте важливі зустрічі, заходи, прийняття серйозних рішень. Не перевтомлюйтесь як фізично, так і емоційно, уникайте стресових ситуацій.

Ось кілька порад, як мінімізувати вплив магнітної бурі на здоров’я: