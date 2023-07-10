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Росіяни вдарили балістичними ракетами по об’єкту інфраструктури Миколаєва

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни вдарили балістичними ракетами по об’єкту інфраструктури Миколаєва
Детальну інформацію про наслідки удару місцева влада повідомить згодом
фото ілюстративне

Також  під артилерійським обстрілом опинилися акваторії Очаківської громади

У ніч проти 10 липня російські загарбники вдарили балістичними ракетами по Миколаєву, і обстріляли акваторію Очаківської громади. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Вночі, 10 липня, близько 01:00, місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою «Іскандер-М». Детальна інформація уточнюється», – зазначив Кім.

Також голова Миколаївської ОВА зазначив, що вчора, 9 липня, об 11:43 зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. «Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні. 

Як повідомлялося, у Миколаєві пролунали вибухи у ніч проти понеділка, 10 липня, під час повітряної тривоги. Попередньо війська РФ атакували місто ракетами.

Триває 502-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. 

Теги: обстріл Миколаїв місто Віталій Кім ворог ракета

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