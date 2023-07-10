Росіяни вдарили балістичними ракетами по об’єкту інфраструктури Миколаєва

Також під артилерійським обстрілом опинилися акваторії Очаківської громади

У ніч проти 10 липня російські загарбники вдарили балістичними ракетами по Миколаєву, і обстріляли акваторію Очаківської громади. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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«Вночі, 10 липня, близько 01:00, місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою «Іскандер-М». Детальна інформація уточнюється», – зазначив Кім.

Також голова Миколаївської ОВА зазначив, що вчора, 9 липня, об 11:43 зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. «Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, у Миколаєві пролунали вибухи у ніч проти понеділка, 10 липня, під час повітряної тривоги. Попередньо війська РФ атакували місто ракетами.

Триває 502-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.