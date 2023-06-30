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Росія збільшила корабельне угруповання в Чорному й Азовському морях

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія збільшила корабельне угруповання в Чорному й Азовському морях
У Чорному морі розміщені десять ворожих кораблів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, спорядження якого становить до восьми «Калібрів»

Учора, 29 червня, російські загарбники збільшили своє корабельне угруповання в Чорному й Азовському морях. Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров у Telegram.

Нині у Чорному морі розміщені десять ворожих кораблів, в Азовському – ще два.  

У Чорне море на бойове чергування після дводенної паузи виведений надводний ракетоносій, спорядження якого становить до восьми крилатих ракет типу «Калібр».

«На тлі регулярної активності стратегічної авіації на південно-східному напрямку, збільшенні кількості безпілотних розвідників в зоні відповідальності, рівень ракетної небезпеки оцінено як підвищений», – ідеться в повідомленні.

Назаров закликав бути уважними до сигналів повітряної тривоги, не нехтувати власною безпекою та переходити в укриття.

Нагадаємо, триває 492-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару – застосувала іранські ударні дрони Shahed та зенітні керовані ракети з С-300. Крім того, минулої доби противник застосував шість зенітних керованих ракет із С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: Чорне море Азовське море корабель ворог

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