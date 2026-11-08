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В Україні без опадів, вночі до 4° морозу: погода на 8 листопада 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В Україні без опадів, вночі до 4° морозу: погода на 8 листопада 2026 року
На заході України вранці 8 листопада туман
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 4–6° тепла

У неділю, 8 листопада, в Україні хмарно з проясненнями та без опадів, проте вночі подекуди морозно – до 4° морозу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Після вчорашнього снігу та ожеледиці Україна отримує сухий день. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1–6° тепла, на Закарпатті до 10°. 

В Україні без опадів, вночі до 4° морозу: погода на 8 листопада 2026 року фото 1

Маловоддя на річках Полісся

До 13 листопада на окремих річках басейну Дністра (Львівська область) та суббасейнів Сяну (Львівська область), Західного Бугу (Львівська, Волинська області) зберігатиметься режим низької осінньої межені. Рівні води триматимуться близько до найнижчих значень за весь період спостережень, на окремих ділянках – нижче за них. Водність річок залишатиметься низькою, подекуди нижче за критерії маловоддя; на окремих малих річках можлива відсутність стоку. 

Оголошено III рівень небезпеки – коричневий. 

В Україні без опадів, вночі до 4° морозу: погода на 8 листопада 2026 року фото 2

Погода у Києві

У неділю, 8 листопада, у Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1–6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 4–6° тепла.

Нагадаємо, 7 листопада в Україні пройшов невеликий сніг, а на дорогах у північних, центральних та східних областях місцями була ожеледиця. Тепер опади припиняються, проте нічні морози залишаються. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 2–8 листопада 2026 року.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер погода

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