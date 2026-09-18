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Яке релігійне свято відзначається 19 вересня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 19 вересня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 19 вересня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта

19 вересня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам’ять святих мучеників Трохима, Савватія та Доримедонта. Це свято присвячене їхній вірі та стійкості, проявленій під час жорстоких гонінь на християн.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 19 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта

Яке релігійне свято відзначається 19 вересня 2026: традиції та молитва фото 1

19 вересня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Трохима, Савватія та Доримедонта, які постраждали за свою віру в IV столітті. Згідно з переказами, Трохим і Савватій відмовилися брати участь у язичницьких святах. За це їх схопили, піддали жорстоким тортурам і кинули до в'язниці, де Трохим помер від мук. Савватій був обезголовлений.

Пізніше інший християнин, Доримедонт, таємно поховав тіла мучеників. Коли про це дізналися, його також схопили і, попри всі катування, він не відрікся від Христа. Зрештою, Доримедонта теж стратили. За свою відданість та мужність всі троє були зараховані до лику святих.

Молитви дня

О, святі мученики, Трохиме, Савватію та Доримедонте! До вас ми звертаємося з молитвою та благанням. Ви, що прийняли муки за віру в Христа, моліть Бога за нас, грішних. Погляньте на наші скорботи, визволіть нас від ворогів видимих та невидимих. Зміцніть нас у вірі, щоб ми могли наслідувати ваше життя і мужність.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо цього дня йде дощ – осінь буде теплою.
  • Якщо почули грім – до теплої осені, але холодної зими.
  • Якщо багато горобини – буде морозно.
  • Якщо птахи низько літають – до негоди.
  • Якщо на вулиці багато павутиння – до теплої осені.

Що не можна робити 

  • Не сваритися, не лихословити та не конфліктувати.
  • Не пліткувати, не заздрити й не бажати комусь зла.
  • Не починати важливих нових справ і не ухвалювати поспішних рішень.
  • Не займатися прибиранням, зокрема не радили вимітати сміття з дому.
  • Не мити голову – за повір’ям, разом із водою можна «змити» добробут.

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Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

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