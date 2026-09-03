Майже +40°С та чотири рекорди: чим здивувало літо-2026 у Києві

Найхолоднішим днем літа було 1 червня, коли температура знизилась до 7,7 ºС

Найтеплішим днем літа у Києві виявилося 6 серпня, коли температура повітря підвищилась до 39ºС

Середньомісячна температура повітря у Києві за календарне літо 2026 року склала 21,2°С, що вище кліматичної норми на 0,8°С. Цьогорічне літо стало 13-м серед найтепліших у столиці з 1881 року спостережень. Про це сьогодні, 3 вересня, повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, інформує «Главком».

«Літні місяці, окрім липня, у Києві були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення, яке склало 2,2℃, мав серпень. Загалом за літо у столиці було зареєстровано лише чотири температурні рекорди у серпні», – йдеться у повідомленні.

В обсерваторії поінформували, що найхолоднішим днем літа було 1 червня, коли температура знизилась до 7,7 ºС, а найтеплішим – 6 серпня, коли температура повітря підвищилась до 39ºС. Опадів цього календарного літа випало 163 мм, що становить 82% кліматичної норми.

На завтра, 4 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. По області вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області: вночі 9-14°, вдень 22-27°. У Києві вночі 12-14°, вдень близько 25°.