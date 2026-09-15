Осінні дощі накриють більшість регіонів України: погода на 15 вересня 2026

Вдень у столиці синоптики обіцяють 20–22° тепла

У вівторок, 15 вересня, в Україні мінлива хмарність, на сході та в більшості центральних і південних областей помірні, місцями значні дощі та грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива. У східних, вночі й у більшості південних, центральних та Сумській областях очікуються помірні, місцями значні дощі, подекуди грози – осінь наступає впевнено й без поступок. На решті території без опадів, лише у західних областях вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с – свіжий і відчутно прохолодний. Температура вночі 8–14°, на південному сході країни до 17°; вдень 17–23°.

У вівторок, 15 вересня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується – столиця знову залишиться осторонь непогоди. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі 8–13°, вдень 17–22°; у Києві вночі 11–13°, вдень 20–22°.

Нагадаємо, вчора осінь уже заявила про себе – дощі та похолодання накрили південь і більшість центральних областей України. Тепер фронт дощів зміщується на схід і центр країни. Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 14–20 вересня 2026 року.