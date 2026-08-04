Головна Київ Новини
search button user button menu button

Після аномальної спеки Київ накрила потужна злива (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Після аномальної спеки Київ накрила потужна злива (відео)
Сильна злива у Києві
скриншот

Раніше синоптики оголосили штормове попередження

Після кількох днів виснажливої спеки 4 серпня Київ накрила злива із сильним вітром. У столиці зафіксували різку зміну погоди, повідомляє «Главком».

Мешканці Києва повідомляють про блискавки та град у деяких районах, а кадри грози активно поширюють у соцмережах.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Після зливи мешканці Києва також зафіксували появу веселки у небі над містом. 

Веселка після зливи у Києві
Веселка після зливи у Києві
фото: «Главком»
Київ після сильної зливи
Київ після сильної зливи
фото: «Главком»

У соцмережах також з’явилися кадри, на яких видно, що злива підтопила магазин. Ймовірно, це «Велмарт» на вулиці Гната Юри.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Крім цього, вода підтопила McDonald's на Кільцевій дорозі та зупинку громадського транспорту «Південна Борщагівка».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Раніше Український гідрометеорологічний центр попереджав про небезпечні метеорологічні явища у Києві та Київській області. За прогнозом, гроза триматиме у регіоні до кінця доби 4 серпня. Через це було оголошено жовтий рівень небезпечності.

Фахівці зазначили, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних підприємств. Під час негоди мешканцям рекомендують уникати перебування біля рекламних конструкцій, ліній електропередач, великих дерев, а також не залишати автомобілі поруч із потенційно небезпечними об’єктами.

Нагадаємо, на початку серпня в Україну прийшла спекотна погода. За прогнозами синоптиків, із середини тижня атмосферні фронти мають принести опади до північних та частини центральних областей, а температура повітря поступово знизиться. 

5 серпня на Київщині та у столиці збережеться суха й спекотна погода. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 м/с. Температура повітря по області: вночі 18 – 23°, вдень очікується сильна спека, до 38°. У Києві вночі 21 – 23°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 35°.

Читайте також:

Теги: Київ погода негода дощ веселка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

4–6 липня у більшості областей України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Більшість областей України накриють дощі: погода на 5 липня 2026 року
5 липня, 05:59
Наталія Могилевська висловилася про повагу до своїх глядачів
Могилевська отримала тепловий удар на концерті: подробиці
6 липня, 10:01
Серпень в Україні буде теплішим, ніж зазвичай
Яким буде серпень в Україні: прогноз синоптиків
26 липня, 12:05
Удень у східних областях пройдуть значні дощі з грозами
Негода не відступає: які області накриють грози та шквали 10 липня
9 липня, 15:04
Один із видів змагання – підйом штурмовою драбиною на четвертий поверх навчальної вежі
Київські рятувальники перемогли на Чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту
27 липня, 09:12
Росія атакувала Київ балістичними ракетами
Після удару РФ балістикою по Києву спалахнуло декілька пожеж
26 липня, 00:56
Найдорожча позиція на вітрині – яловича вирізка, яка у п’ять разів дорожча за інші види м'яса
Cупермаркет «Сільпо» здивував вартістю яловичини
27 липня, 19:10
Вероніка Осінцева у лікарні після влучання в її будинок російської ракети 31 липня 2025 року
Рік після удару по будинку на Святошині: як живе киянка, яка вижила після падіння з дев'ятого поверху
31 липня, 17:27
Російські війська дедалі частіше використовують ракети С-400 як засіб терору проти цивільного населення
Київ став прифронтовим містом: військовий пояснив, чому РФ може частіше завдавати ударів
1 серпня, 18:48

Новини

У Броварському районі травмовано жінку через атаку дронів
У Броварському районі травмовано жінку через атаку дронів
У Києві повітряна тривога триває понад годину
У Києві повітряна тривога триває понад годину
Після аномальної спеки Київ накрила потужна злива (відео)
Після аномальної спеки Київ накрила потужна злива (відео)
У Києві повітряна тривога тривала 37 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 37 хвилин
У Києві та області оголошено штормове попередження
У Києві та області оголошено штормове попередження
Юний піаніст зі Славутича здобув першу премію на міжнародному конкурсі
Юний піаніст зі Славутича здобув першу премію на міжнародному конкурсі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua