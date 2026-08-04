Після аномальної спеки Київ накрила потужна злива (відео)

Раніше синоптики оголосили штормове попередження

Після кількох днів виснажливої спеки 4 серпня Київ накрила злива із сильним вітром. У столиці зафіксували різку зміну погоди, повідомляє «Главком».

Мешканці Києва повідомляють про блискавки та град у деяких районах, а кадри грози активно поширюють у соцмережах.

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Після зливи мешканці Києва також зафіксували появу веселки у небі над містом.

Веселка після зливи у Києві фото: «Главком»

Київ після сильної зливи фото: «Главком»

У соцмережах також з’явилися кадри, на яких видно, що злива підтопила магазин. Ймовірно, це «Велмарт» на вулиці Гната Юри.

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Крім цього, вода підтопила McDonald's на Кільцевій дорозі та зупинку громадського транспорту «Південна Борщагівка».

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Раніше Український гідрометеорологічний центр попереджав про небезпечні метеорологічні явища у Києві та Київській області. За прогнозом, гроза триматиме у регіоні до кінця доби 4 серпня. Через це було оголошено жовтий рівень небезпечності.

Фахівці зазначили, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних підприємств. Під час негоди мешканцям рекомендують уникати перебування біля рекламних конструкцій, ліній електропередач, великих дерев, а також не залишати автомобілі поруч із потенційно небезпечними об’єктами.

Нагадаємо, на початку серпня в Україну прийшла спекотна погода. За прогнозами синоптиків, із середини тижня атмосферні фронти мають принести опади до північних та частини центральних областей, а температура повітря поступово знизиться.

5 серпня на Київщині та у столиці збережеться суха й спекотна погода. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 м/с. Температура повітря по області: вночі 18 – 23°, вдень очікується сильна спека, до 38°. У Києві вночі 21 – 23°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 35°.