До +35° і короткочасні дощі у західних областях: прогноз погоди на 2 серпня

Синоптики прогнозують спекотну та переважно суху погоду, лише в кількох західних областях можливі короткочасні дощі

У неділю, 2 серпня, в Україні переважатиме спекотна та переважно суха погода. Короткочасні дощі можливі лише в окремих західних областях, тоді як на решті території країни опадів не прогнозується. Про це пише «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом синоптиків, невеликий дощ очікується у Волинській, Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. В інших регіонах буде мінлива хмарність або сонячна погода без істотних опадів.

Уночі температура повітря становитиме +16…+25°. Найпрохолодніше буде на заході та північному сході країни.

Удень повітря прогріється до +27…+35°. Найвищі температурні показники прогнозують у західних областях, де місцями стовпчики термометрів піднімуться до +35°. У центральних, південних і східних регіонах очікується +29…+33°, а на північному сході – +25…+29°.

За прогнозом Укргідрометцентру, температура в обласних центрах становитиме:

Київ – +30…+32°;

Ужгород – +32…+34°;

Львів – +28…+31°;

Івано-Франківськ – +29…+31°;

Тернопіль – +30…+32°;

Чернівці – +33…+35°;

Хмельницький – +30…+32°;

Луцьк – +27…+29°;

Рівне – +29…+31°;

Житомир – +30…+32°;

Вінниця – +30…+32°;

Одеса – +26…+28°;

Миколаїв – +30…+32°;

Херсон – +29…+31°;

Кропивницький – +29…+31°;

Черкаси – +27…+29°;

Чернігів – +29…+31°;

Суми – +25…+27°;

Полтава – +27…+29°;

Дніпро – +27…+29°;

Запоріжжя – +29…+31°;

Харків – +26…+28°.

Синоптики також звертають увагу, що Україна залишається під впливом хвилі спеки, яка охопила значну частину Європи. За словами синоптика Віталія Постриганя, над континентом формується так званий «тепловий купол» – атмосферне явище, за якого гаряче повітря накопичується біля земної поверхні та сприяє подальшому підвищенню температури. За попередніми оцінками, період сильної спеки може тривати щонайменше до 7 серпня.

За даними Укргідрометцентру, суттєвих змін погодних умов у більшості областей України 2 серпня не очікується. Основною особливістю дня залишатимуться висока температура повітря та локальні короткочасні дощі на заході країни.

Прогноз погоди на 2 серпня фото: Укргідрометцентр

Крім того, 2 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують у Рівненській, Кіровоградській та Чернігівській областях.

Рятувальники закликають громадян бути особливо обережними під час перебування на природі, не розпалювати багаття у лісах і на відкритих територіях, а також не кидати недопалки чи інші предмети, які можуть спричинити займання сухої рослинності. Суха та спекотна погода значно підвищує ризик виникнення та швидкого поширення пожеж.

Нагадаємо, на популярних курортах Італії виявили підвищену концентрацію потенційно токсичної мікроводорості Ostreopsis cf. ovata, через що влада кількох регіонів рекомендує туристам утриматися від купання за появи ознак забруднення води. Попередження вже оприлюднили в Апулії, Тоскані та на Сицилії, де екологи продовжують посилений моніторинг узбережжя.