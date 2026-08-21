Спека до 37° накриє більшість областей: погода на 21 серпня

Сьогодні лише північ України отримає освіжаючі грози – решта регіонів перебуватиме у пекучій спеці

Київ очікує один із найспекотніших днів серпня – до 35°

У п'ятницю, 21 серпня, Україну знову накриє хвиля сильної спеки: по більшій частині країни до 35–37°, і лише північ отримає короткочасне освіження у вигляді дощів та гроз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні знову панує спекотна погода без опадів – лише у північній частині вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-західний, 7–12 м/с – теплий і вологий, що лише посилює відчуття задухи. Температура вночі 15–20°; вдень на південному сході країни 30–34°, на решті території сильна спека 35–37°.

Пожежна небезпека

21-23 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У п'ятницю, 21 серпня, Київ не уникне спеки – місто розжариться до пекучих 35°. Вночі без опадів, вдень по Київській області місцями короткочасний дощ і гроза – втім, вони навряд чи суттєво охолодять розпечене повітря. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі 15–20°, вдень сильна спека 35–37°; у Києві вночі 18–20°, вдень пекучі 35°.

Попередження про пожежну небезпеку по Київщині

21-23 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Нагадаємо, синоптики заздалегідь попереджали, яким буде серпень в Україні: спекотним і мінливим – і місяць сумлінно виправдовує прогнози. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 17–23 серпня 2026 року.

На тлі аномальної спеки медики нагадують, як пережити екстремальну температуру без шкоди для здоров'я.