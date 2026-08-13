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В Україну повернеться спека до +33: синоптики назвали дати

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україну повернеться спека до +33: синоптики назвали дати
У Києві 14 серпня прогнозують суху та сонячну погоду
фото: glavcom.ua

Після прохолоднішої погоди Україна на початку наступного тижня знову повернеться до температур понад +30°, але про тривалу аномальну спеку поки не йдеться

Після кількох прохолодніших днів в Україні знову підвищиться температура. Найближчими днями збережеться переважно суха та сонячна погода, а вже на початку наступного тижня стовпчики термометрів місцями піднімуться до +33°, пише «Главком».

За прогнозом синоптикині Українського гідрометцентру Наталії Птухи, до кінця цього тижня в Україні спеки не очікується. Зараз на погоду впливає антициклон, а з північного заходу надходить прохолодніше повітря.

У п'ятницю, 14 серпня, температура вночі становитиме +8...+16°, на півдні – до +19°. Вдень повітря прогріється до +21...+28°, а на Закарпатті – до +30...+32°. Опадів переважно не очікується.

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У Києві 14 серпня прогнозують суху та сонячну погоду. Вдень температура буде близько +24°. На вихідних повітря почне поступово прогріватися. У суботу та неділю вночі очікується +12...+17°, вдень – +23...+28°. На Закарпатті температура може сягнути +32°.

У понеділок, 17 серпня, потепління посилиться: у більшості регіонів температура підвищиться до +27...+33°. За словами Птухи, це будуть літні температурні значення, однак наразі ознак екстремальної спеки чи повторення попередніх температурних рекордів немає.

Синоптикиня Наталка Діденко також прогнозує повернення спеки на неділю та понеділок – до +30° і вище, однак, за її словами, потепління буде нетривалим.

У Карпатах найближчими днями буде прохолодніше: вночі близько +10°, вдень – +20...+23°. Суттєвих опадів не прогнозують. Температура води в Чорному морі наразі становить +23...+24° і найближчим часом істотно не зміниться.

До слова, у Києві, 6 серпня, синоптики зафіксували три температурні рекорди повітря для цієї дати. 

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Теги: прогноз погоди спека погода

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