Тепла субота без опадів: погода в Україні на 15 серпня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють комфортні 23–25° тепла

У суботу, 15 серпня, в Україні переважно сонячно й без дощів – антициклон ще тримає ситуацію під контролем, хоча й поступово здає позиції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

15 серпня погоду в Україні визначатиме антициклон, який вже поступово зменшує свій вплив – але ще цілком здатний подарувати країні гарний суботній день. Хмарність невелика, опадів не прогнозується. Повітряні потоки змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с – тихо й спокійно. Температура вночі 8–13°, вдень 23–28°; на Закарпатті – справжня спека 30–33°, натомість у східних та північно-східних областях скромніше: денні максимуми 20–25°.

Синоптики підказують, чого чекати на вихідних: у суботу та неділю переважно без опадів, лише в понеділок у західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ і гроза. Температура вночі 8–16°, вдень 21–28°; 16–17 серпня у більшості областей потепліє до 27–33°.

У суботу, 15 серпня, у Києві хмарність невелика, опадів не прогнозується – столиця проведе вихідний під теплим серпневим сонцем. Вітер північний, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 8–13°, вдень 21–26°; у Києві вночі 12–14°, вдень комфортні 23–25°.

Нагадаємо, синоптики заздалегідь попереджали, яким буде серпень в Україні: спекотним і мінливим.

Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 10–16 серпня 2026 року.