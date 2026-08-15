Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Тепла субота без опадів: погода в Україні на 15 серпня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Тепла субота без опадів: погода в Україні на 15 серпня 2026 року
Антициклон подарує Україні теплий сонячний день
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють комфортні 23–25° тепла

У суботу, 15 серпня, в Україні переважно сонячно й без дощів – антициклон ще тримає ситуацію під контролем, хоча й поступово здає позиції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

15 серпня погоду в Україні визначатиме антициклон, який вже поступово зменшує свій вплив – але ще цілком здатний подарувати країні гарний суботній день. Хмарність невелика, опадів не прогнозується. Повітряні потоки змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с – тихо й спокійно. Температура вночі 8–13°, вдень 23–28°; на Закарпатті – справжня спека 30–33°, натомість у східних та північно-східних областях скромніше: денні максимуми 20–25°.

Синоптики підказують, чого чекати на вихідних: у суботу та неділю переважно без опадів, лише в понеділок у західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ і гроза. Температура вночі 8–16°, вдень 21–28°; 16–17 серпня у більшості областей потепліє до 27–33°. 

Тепла субота без опадів: погода в Україні на 15 серпня 2026 року фото 1

У суботу, 15 серпня, у Києві хмарність невелика, опадів не прогнозується – столиця проведе вихідний під теплим серпневим сонцем. Вітер північний, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 8–13°, вдень 21–26°; у Києві вночі 12–14°, вдень комфортні 23–25°.

Нагадаємо, синоптики заздалегідь попереджали, яким буде серпень в Україні: спекотним і мінливим.

Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 10–16 серпня 2026 року

Читайте також:

Теги: погода гроза столиця вітер Укргідрометцентр спека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Площа арктичного льоду у вересні, коли вона досягає річного мінімуму, скоротилася вдвічі з 1979 року
Вчені зафіксували найбільше за історію спостережень танення арктичного льоду
22 липня, 03:40
Річка потерпає від рекордної посухи, яка накрила Центральну Європу цього літа
Рекордна спека оголила дно європейських річок: несподівані знахідки
4 серпня, 02:36
Україна опиниться серед найспекотніших країн Європи
Україну накриє спека до +40°: синоптикиня назвала дату похолодання
4 серпня, 13:48
Сильна злива у Києві
Після аномальної спеки Київ накрила потужна злива (відео)
4 серпня, 19:49
Клавдія Петрівна вперше за довгий час показалася перед шанувальниками у мережі
Клавдія Петрівна зізналася, скільки грошей витрачає на життя та кар'єру
7 серпня, 13:14
У ДСНС закликали не спалювати суху рослинність і сміття, не залишати непогашені вогнища та не кидати недопалки
Понад 30 займань за добу. На Київщині вирують пожежі через спеку та посуху
3 серпня, 14:47

Суспільство

Успіння Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Успіння Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Тепла субота без опадів: погода в Україні на 15 серпня 2026 року
Тепла субота без опадів: погода в Україні на 15 серпня 2026 року
Успіння Пресвятої Богородиці 2026: дата, молитва, традиції та що не можна робити
Успіння Пресвятої Богородиці 2026: дата, молитва, традиції та що не можна робити
Директор CEO Club Ukraine Карчук вийшов на волю в Польщі
Директор CEO Club Ukraine Карчук вийшов на волю в Польщі
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 15 серпня 2026: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 15 серпня 2026: традиції та молитви

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
192K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2026
110K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
103K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
84K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

Вигадали 200 «мобілізованих» для звітності: екскерівникам ТЦК повідомлено про підозру
Вчора, 22:00
Естонія запустила нову систему моніторингу дронів на кордоні з РФ
Вчора, 21:39
На території Румунії знайшли четвертий за день безпілотник
Вчора, 21:23
Понад 1600 постраждалих від російських мін: найбільше страждають фермери
Вчора, 20:21
Масована авіаатака на Краматорськ: кількість постраждалих збільшилась до 22 осіб
Вчора, 19:21
В Україні без опадів: погода на 14 серпня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua