В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
У Києві хмарно, місцями очікується прояснення
В західних областях очікуються короткочасні дощі, грози

Сьогодні, 9 вересня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Місцями, в західних областях вдень повсюди, короткочасні дощі, грози, в Карпатах подекуди значний дощ. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

Температура вночі 11-16°, на півдні до 19°; вдень 21-26°, у південних областях до 29°, на заході країни 18-23°.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Як відомо, початок вересня цього року в Україні очікується теплим, перші дні цього місяця будуть відзначатися сухою погодою. Очікується, що опадів буде небагато, оскільки впродовж вересня переважатимуть антициклони. Як повідомив синоптик Ігор Кибальчич в коментарі для «Телеграфу», зміна погоди очікується вже в третій декаді вересня, пише «Главком».

Протягом місяця температура в Україні загалом буде вищою за кліматичну норму. Середня температура повітря коливатиметься між +14…+18 °C, а на півдні країни температура може сягати до +19 °C.

Однак у третій декаді вересня прогнозується різка зміна погодних умов. 

