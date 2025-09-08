Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку

У Києві та області оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Фахівці нагадали, як варто поводитися під час грози, щоб не наразити себе на небезпеку

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 8 вересня в Києві та області гроза (I рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком».

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території м. Київ та Київщини інфографіка: Український гідрометцентр

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, 6 липня столицею пройшла потужна гроза. Внаслідок рясних опадів сталося підтоплення декількох вулиць, повалено та пошкоджено десятки дерев.