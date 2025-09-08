Головна Київ Новини
search button user button menu button

Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності, жовтий
фото: glavcom.ua

Фахівці нагадали, як варто поводитися під час грози, щоб не наразити себе на небезпеку

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 8 вересня в Києві та області гроза (I рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком».

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території м. Київ та Київщини
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території м. Київ та Київщини
інфографіка: Український гідрометцентр

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, 6 липня столицею пройшла потужна гроза. Внаслідок рясних опадів сталося підтоплення декількох вулиць, повалено та пошкоджено десятки дерев.  

Теги: Київ Укргідрометцентр прогноз погоди гроза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
У Києві на вихідних 16-17 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
16 серпня, 07:02
Інкубатори було придбано за кошти іноземного кредиту
Скандал із неякісними інкубаторами для немовлят. Прокуратура стягнула з постачальника 240 млн грн
11 серпня, 15:43
Траса М01 поблизу села Скибин у напрямку Києва в перші дні великої війни
У мережі з’явилося красномовне відео у відповідь на заяву Трампа про «Київ за чотири години»
11 серпня, 22:00
У Києві хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, гроза, в окремих районах області град
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 17 серпня
17 серпня, 05:29
Контррозвідка СБУ затримала агентів-виконавців ще у лютому 2025 року, з того часу тривали комплексні заходи
СБУ викрила агентів воєнної розвідки Росії, які коригували обстріли Києва
19 серпня, 14:14
Колишня дівчина Костянтина Темляка звинуватила його у домашньому насильстві
Поліція проводить розслідування на тлі звинувачення актора Темляка
19 серпня, 22:06
21 серпня західну частину України накриють дощі
На Україну сунуть дощі: синоптикиня назвала дату
19 серпня, 12:18
Проєкт реалізувало комунальне підприємство УЗН Солом'янського району
Парк «Відрадний» прикрасив рушник, «вишитий» понад 11 тис. рослин
21 серпня, 16:21
Протягом тижня переважатиме сонячна погода без істотних опадів
Прогноз погоди на тиждень 1-7 вересня 2025 року
1 вересня, 11:16

Новини

У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)
У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
Рух пішоходів Європейською площею у столиці обмежено до кінця вересня (схема)
Рух пішоходів Європейською площею у столиці обмежено до кінця вересня (схема)
Скільки коштує втекти з України «під ключ»? Київська прокуратура розповіла про шокуючий випадок
Скільки коштує втекти з України «під ключ»? Київська прокуратура розповіла про шокуючий випадок
Удар по Києву 7 вересня. Рятувальники завершили роботи у Святошинському районі
Удар по Києву 7 вересня. Рятувальники завершили роботи у Святошинському районі
У Києві 9-14 вересня відбудуться продуктові ярмарки: повний перелік локацій
У Києві 9-14 вересня відбудуться продуктові ярмарки: повний перелік локацій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
11K
Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)
9583
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
3475
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України
2966
Головна російська пропагандистка зізналась, що хвора: подробиці

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua