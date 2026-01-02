Зима запізнилася на місяць: яким був грудень у Києві

Найтепліше було 10-го грудня, тоді максимальна температура підвищилась до +9,3°C

Грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у столиці з початку спостережень

Середньомісячна температура повітря грудня у Києві склала 1,0°C, що вище кліматичної норми на 2,8°C. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, інформує «Главком».

За даними обсерваторії, грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у столиці з початку спостережень.

Повідомляється, що найхолодніше було 25-го числа, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -11,1°C. Найтепліше було 10-го грудня, тоді максимальна температура підвищилась до +9,3°C.

Підсумки останнього місяця 2025 року та метеорологічна зима у Києві інфографіка: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Метеорологічна зима у Києві розпочалась 24 грудня стійким зниженням середньодобової температури повітря нижче 0°C – майже на місяць пізніше середньобагаторічних показників.

Опадів на проспекті Науки випало 26 мм або 55 % місячної норми.

Через теплу погоду у столиці у грудні спостерігалося аномальне цвітіння рослин. Зокрема, у день зимового сонцестояння, 22 грудня, на вулицях Києва можна було зустріти квіти, які мали б давно перебувати у стані спокою. Кореспонденти «Главкома» зафіксували, що на столичних клумбах подекуди ще трималися літні та осінні види квітів, а деякі весняні почали прокидатися завчасно. Зокрема, було помічено цвітіння форзиції, примули, деревію та аліссуму. Навіть троянди не поспішали скидати листя, продовжуючи квітнути, а на одній із ділянок було помічено одинокий гіацинт, що пробився крізь землю задовго до весни.

До слова, на Київщині, поблизу Бородянки, місцеві жителі виявили галявини опунцій, які активно розростаються в лісовій зоні. Відео з цими екзотичними рослинами поширюється у мережі, викликавши жваве обговорення про походження та адаптацію цих кактусів до українського клімату. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео у мережі.