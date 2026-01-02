Головна Київ Новини
search button user button menu button

Зима запізнилася на місяць: яким був грудень у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Зима запізнилася на місяць: яким був грудень у Києві
Найтепліше було 10-го грудня, тоді максимальна температура підвищилась до +9,3°C
фото: glavcom.ua

Грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у столиці з початку спостережень

Середньомісячна температура повітря грудня у Києві склала 1,0°C, що вище кліматичної норми на 2,8°C. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, інформує «Главком».

За даними обсерваторії, грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у столиці з початку спостережень.

Повідомляється, що найхолодніше було 25-го числа, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -11,1°C. Найтепліше було 10-го грудня, тоді максимальна температура підвищилась до +9,3°C.

Підсумки останнього місяця 2025 року та метеорологічна зима у Києві
Підсумки останнього місяця 2025 року та метеорологічна зима у Києві
інфографіка: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Метеорологічна зима у Києві розпочалась 24 грудня стійким зниженням середньодобової температури повітря нижче 0°C – майже на місяць пізніше середньобагаторічних показників.

Опадів на проспекті Науки випало 26 мм або 55 % місячної норми.

Через теплу погоду у столиці у грудні спостерігалося аномальне цвітіння рослин. Зокрема, у день зимового сонцестояння, 22 грудня, на вулицях Києва можна було зустріти квіти, які мали б давно перебувати у стані спокою. Кореспонденти «Главкома» зафіксували, що на столичних клумбах подекуди ще трималися літні та осінні види квітів, а деякі весняні почали прокидатися завчасно. Зокрема, було помічено цвітіння форзиції, примули, деревію та аліссуму. Навіть троянди не поспішали скидати листя, продовжуючи квітнути, а на одній із ділянок було помічено одинокий гіацинт, що пробився крізь землю задовго до весни.

До слова, на Київщині, поблизу Бородянки, місцеві жителі виявили галявини опунцій, які активно розростаються в лісовій зоні. Відео з цими екзотичними рослинами поширюється у мережі, викликавши жваве обговорення про походження та адаптацію цих кактусів до українського клімату. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео у мережі.

Теги: Київ погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штучне дерево прикрашено 4 тис. іграшок та гірляндою
У Києві відкрито головну ялинку країни (фото)
5 грудня, 2025, 18:09
У Києві працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
16 грудня, 2025, 23:02
Пам’ятний знак «Ракетні війська і артилерія» на звороті має надпис «Сила у вогні»
До Дня Ракетних військ і артилерії у Києві відкрито пам’ятний знак і мистецьку інсталяцію
4 грудня, 2025, 15:20
Ольга Дроздова бере участь у судових засіданнях дистанційно з-за кордону
Закупівля овочерізок у столичні укриття: скандальна чиновниця, знайшлася у… турецькій лікарні
13 грудня, 2025, 20:23
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
27 грудня, 2025, 14:21
У столиці протягом найближчої години та вночі 31 грудня очікуються пориви вітру 15–20 м/с
У Києві оголошено «жовтий» рівень небезпеки через сильний вітер
30 грудня, 2025, 23:32
На час слідства суд обрав фігурантові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Пограбування ветерана на протезі: поліція Києва затримала підозрюваного
29 грудня, 2025, 08:51
Мобільні пересувні котельні підключено до низки медустанов
У Києві відновлено теплопостачання для понад 3,5 тисяч будівель, роботи тривають
29 грудня, 2025, 09:48
Інтер’єр однокімнатної квартири на Бальзака
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Троєщині за 6 тис. грн (фото)
30 грудня, 2025, 09:18

Новини

Зима запізнилася на місяць: яким був грудень у Києві
Зима запізнилася на місяць: яким був грудень у Києві
На Троєщині 28-річний чоловік побив батька та бабусю чавунною сковорідкою
На Троєщині 28-річний чоловік побив батька та бабусю чавунною сковорідкою
Київ: графіки відключення світла 2 січня 2026 року
Київ: графіки відключення світла 2 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 2 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 2 січня 2026 року
На Київщині 24-річний юнак влаштував ДТП із потерпілими: подробиці від поліції
На Київщині 24-річний юнак влаштував ДТП із потерпілими: подробиці від поліції
Махінації з квартирами померлих: київського адвоката засуджено до шести років в'язниці
Махінації з квартирами померлих: київського адвоката засуджено до шести років в'язниці

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua